Illuminazione pubblica: arrivano 235 nuovi pali a Briosco

E’ stato assegnato a «Hera Luce» il secondo dei tre lotti che porteranno alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Briosco, attraverso la sostituzione della lampade a mercurio con le più moderne a led.

235 nuovi pali della luce

Ai 578 corpi illuminanti già rinnovati, ne seguiranno ora altri 235, arrivando a coprire «i due terzi di quelli presenti sul territorio (circa mille, ndr)», come ha spiegato l’assessore al Lavori pubblici Domenico Perego. L’intervento ha un quadro economico di 125 mila euro, in parte coperto dai 250 mila euro elargiti al Comune dal Pirellone per la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria. L'obiettivo è completare il cantiere entro i prossimi due mesi.

"Una nuova illuminazione destinata non solo a rendere più bella e vivibile Briosco - spiegano dal Municipio - ma anche a dare una grossa mano all’ambiente, con un risparmio energetico del 69%, che corrisponde a 149 tonnellate in meno di anidride carbonica immesse nell’atmosfera all’anno".

Le nuove installazioni saranno del tipo cut-off, cioè progettate per orientare tutta la luce emessa verso la strada e saranno dotate di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della notte per limitare lo spreco energetico e il disagio verso le abitazioni, nel pieno rispetto della legislazione in materia di inquinamento luminoso e di illuminazione stradale.

Risparmio per le casse e per l'ambiente

La sostituzione dei punti luce con impianti a led consentirà di risparmiare 370 mila kWh/anno pari al consumo medio annuo di 137 famiglie - concludono dal Comune di Briosco - Il progetto rappresenta un’applicazione concreta dell’economia circolare e un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi per il 2030 dell’agenda sostenibile delle Nazioni Unite, in piena armonia con le politiche europee del Green Deal e di carbon neutrality".