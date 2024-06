Illuminazione pubblica: blackout e guasti, il sindaco: "Stiamo cercando di risolvere tutte le criticità"

Illuminazione pubblica: blackout e guasti a Desio, il sindaco, Simone Gargiulo: "Stiamo cercando di risolvere tutte le criticità". Il primo cittadino ha rassicurato i desiani e spiegato gli interventi in corso.

Illuminazione pubblica: al lavoro per risolvere le criticità

“Siamo consapevoli delle criticità che si sono verificate soprattutto nell’ultimo periodo e siamo al lavoro per fornire tempestive risposte alle continue segnalazioni dei cittadini – spiega il sindaco Simone Gargiulo - Stiamo continuando a monitorare la situazione nei luoghi della città in cui si sono registrate delle interruzioni”.

Tutte le richieste di malfunzionamento dell’illuminazione pubblica vanno segnalate direttamente a Enel Sole, l’azienda con cui il Comune nel 2023 ha siglato un accordo della durata di 15 anni. La società si sta occupando direttamente, mediante project financing, della sostituzione dei 6500 punti luce attivi sul territorio, con la relativa esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti, oltre che della gestione e della manutenzione ordinaria, e di altri servizi tra cui la fornitura di energia elettrica e servizi "Smart City".

Il sindaco: "Ci scusiamo con i cittadini"

“Ci scusiamo con tutta la cittadinanza per i disservizi che hanno interessato diversi quartieri, collegati, in alcuni casi, ai cantieri per i lavori di Metrotranvia o a interventi di progetti di riqualificazione dati in appalto – prosegue il primo cittadino – Ci stiamo attrezzando per dare risposte immediate ai vari quesiti”.

Impianto di illuminazione in fase di riqualificazione da giugno 2023

L'impianto di illuminazione di Desio è in fase di riqualificazione da giugno 2023, con l'obiettivo di un miglioramento delle prestazioni illuminotecniche, di rendimento energetico, di sicurezza della circolazione e degli impianti, e per quel che riguarda il contenimento dell’inquinamento luminoso. I nuovi impianti, garantiscono prestazioni più elevate e sicure, ma, proprio per questo, possono risultare più “vulnerabili” quando si verificano cali o picchi importanti di tensione.

Prevista l'installazione di telecamere

Il progetto Illumina prevede inoltre l’installazione di nuove telecamere di sicurezza e di lettura targhe: oltre 110 in zone strategiche del territorio, rendendole più attenzionate e sicure. Ma non solo, focus puntato anche sui 127 attraversamenti pedonali illuminati: saranno installati 254 sensori a infrarossi che rilevano la presenza dei pedoni, rendendo quelli più frequentati meno pericolosi, garantendo una sempre maggiore attenzione alla tutela della città.

Illuminazione pubblica, richieste di intervento: a chi segnalare

Tutte le richieste di intervento per eventuali criticità sugli impianti devono essere comunicate tramite il numero verde 800901050, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non sia presente, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com. A disposizione anche l’innovativa App gratuita Enel X YoUrban, che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple.