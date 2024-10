Immedesimarsi: c'è ancora tempo per iscriversi al talent festival dedicato ai giovani

C’è tempo fino al 5 novembre 2024 per presentare le proprie candidature per la prima edizione di «Immedesimarsi», il talent festival per i giovani che è risultato uno dei progetti vincitori della scorsa edizione del Bilancio partecipato indetto dall’Amministrazione comunale di Meda.

Un talent festival dedicato ai giovani

L’iniziativa, promossa da Kaleidos e Choròs Teatro, in collaborazione con Music Center Academy, asd Giselle e con il patrocinio del Comune, nasce per valorizzare il talento dei giovanissimi, creando sinergie con varie realtà del territorio e con professionisti del settore, e ha lo scopo di aiutare i ragazzi a esplorare le proprie inclinazioni artistiche attraverso un percorso di formazione gratuito nell’ambito del teatro, della musica e della danza.

Candidature entro il 5 novembre

Il bando, aperto a singoli artisti o a gruppi di massimo cinque partecipanti, è rivolto a ragazzi tra i 16 e i 25 anni, che possono candidare la propria idea progettuale nell’ambito artistico entro il 5 novembre. Coloro che hanno proposto le idee migliori verranno selezionati per un percorso di formazione gratuito con artisti professionisti e si aggiudicheranno una borsa di studio del valore di 500 euro per realizzare il proprio sogno. Tutta la documentazione relativa al bando si trova sul sito del Comune. Per informazioni mandare una mali a info@immedesimarsi@gmail.com.

L'assessore Boga: "E' un progetto impegnativo e stimolante"

L’assessore al Bilancio Partecipato, Andrea Boga: "Immedesimarsi è un progetto impegnativo e stimolante, perché coinvolge ragazze e ragazzi in una riflessione sulle proprie passioni artistiche. Come dimostra la proposta culturale medese, l’Amministrazione ha accolto con interesse questa proposta vincitrice del Bilancio partecipato. E' uno dei progetti che “parte dal basso”: per questo, l’Amministrazione ha voluto preservarne il carattere autentico plasmato delle proponenti".

Kaleidos: "Vogliamo scommettere sui giovani"