Importante traguardo per il maestro Cristian Chiggiato

Un grande traguardo per Cristian Chiggiato, 36enne desiano, direttore del coro Santuario del Crocifisso e Ensamble corale Echo di Desio.

Grande traguardo conquistato

Direttore del coro Santuario del Crocifisso e Ensemble Corale Echo di Desio ha ottenuto il secondo premio al concorso nazionale per direttori di coro "Le mani che suonano". E' stata la prima competizione a cui ha partecipato, giudicato da una giuria internazionale.

"Al di là di vincere il secondo premio è stata per me molto arricchente l'esperienza e il mettersi in gioco", ha affermato il maestro.

Nessuna rivalità

Chiggiato ha poi raccontato che con tutti gli altri concorrenti direttori di coro non c'è mai stata rivalità:

"Anzi ci si voleva sostenere anche durante le prove e ci siamo scambiati pareri: è una passione che va al di là della competizione, quella della musica che ci accomuna, che tutti facciamo per passione in primis".

Da dove nasce il suo successo

Questo successo non è arrivato per caso, è stato il risultato di anni di lavoro e dedizione. Chigggiato ha iniziato il percorso di direzione di coro a Torino nel 2013, con l'attuale scuola direttori di coro "Il respiro è già canto", coordinata da Dario Tabbia, concludendolo il corso di perfezionamento dell'Accademia Corale Italiana di Arezzo, coordinata da Lorenzo Donati, nel 2022. In questi anni, nel frattempo, ha avuto l'opportunità di crescere, sia dirigendo in prima persona, sia continuando la sua attività di corista in realtà di alto livello, professionali e non, a livello nazionale e internazionale.