Imprenditore aggredito con una mazza da baseball, le parole del sindaco Bocca

Un “saluto affettuoso” alla famiglia dell’imprenditore aggredito con una mazza da baseball e una richiesta alla comunità di Cesano Maderno “sconcertata e addolorata per un fatto terribile” perché reagisca “con compostezza e discrezione”.

Imprenditore aggredito con una mazza da baseball

In apertura dei lavori del Consiglio comunale, alle 20 di oggi, giovedì 26 settembre, il sindaco Gianpiero Bocca ha preso la parola per esprimere la vicinanza sua, del Consiglio comunale e dell’Amministrazione comunale tutta alla famiglia del 60enne imprenditore vittima martedì sera di una brutale aggressione nel corsello dei box di casa, in una palazzina di via Friuli, “con l’auspicio che possa tornare quanto prima all’affetto dei suoi cari”.

La gratitudine nei confronti dell'Arma

Il sindaco Bocca ha rivolto anche parole di gratitudine all’Arma: “Quanto successo è ovviamente coperto dal più stretto riserbo ma voglio ringraziare a nome dell’intera città il capitano Sebastiano Ciancimino e i militari della Tenenza, e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza, per avere chiuso un’indagine molto delicata per la violenza del gesto e le drammatiche conseguenze, e fermato nel giro di poche ore il presunto aggressore”. Si tratta di un 16enne che abita non lontano dal condominio teatro dell’aggressione.