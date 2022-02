In 42 senza assicurazione: i dati della Polizia locale

Triuggio

Quasi un veicolo a settimana fermato e sanzionato per mancanza di copertura assicurativa nel corso del 2021.

I dati della Polizia locale

Il rapporto annuale sull’attività della Polizia locale di Triuggio presenta un dato preoccupante: 42 verbali emessi nel 2021 per veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. "Spesso si sottovalutano le conseguenze drammatiche in cui si può incorrere ad esempio in caso di incidente stradale con feriti - spiega il comandante della Polizia locale, Fabrizio Incerto - Un dato, quello dei verbali per mancata copertura assicurativa, da non sottovalutare e sul quale continueremo a lavorare. Ricordiamo che al conducente sprovvisto di assicurazione viene sequestrato il veicolo ed elevata una multa di 866 euro ma al di là della sanzione amministrativa è la gravità del comportamento a preoccupare e il rischio che si corre in caso di incidenti con feriti".

Gli incidenti stradali

Per quanto riguarda il numero di sinistri stradali, nel 2021 sono stati 16 (4 in più rispetto al 2020), la maggior parte successi per motivi di distrazione: "Uno soltanto, quello accaduto al Chignolo, è stato con omissione di soccorso - spiega il comandante - Per tre volte è intervenuto anche l’elisoccorso. Un altro fenomeno che dobbiamo tenere sotto controllo è quello dell’abbandono di rifiuti lungo la ferrovia e nelle aree boschive. C’è poi tutta l’attività che svolgiamo legata alla pandemia: lo scorso anno le persone controllate a causa del Covid sono state 507. Infine sono in arrivo 8 velobox, in accordo con l’Amministrazione comunale, per tenere monitorata la velocità". Oltre al comandante, sono in servizio gli agenti Davide Tellaroli, Ciro Scognamiglio e Riccardo Zingaro, nel comando di via 11 Settembre 2001 anche Marco Palloni per la parte amministrativa.

