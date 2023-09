In 500 di corsa all'alba: la Ueicap ran non tradisce

Un appuntamento diventato ormai irrinunciabile, per farsi una corsetta quando ancora tutti gli altri dormono, ma anche per godersi un momento di condivisione. E, perché no, gustarsi una sostanziosa e golosa colazione.

E' stata come al solito un successo l'edizione 2023 della "Ueicap ran", manifestazione podistica non competitiva di Vimercate, organizzata come ogni anno a inizio settembre dall'associazione "De ran clab".

In 500 al via

Ben 500 le persone che questa mattina, sabato 9 settembre, si sono trovate al via alle 6 in piazza Roma. Sei chilometri per le vie della città che i partecipanti hanno coperto ciascuno con il proprio passo. E se c'è chi la distanza l'ha coperta in una manciata di minuti, altri si sono goduti la corsetta o la passeggiata in tutta tranquillità.

Organizzazione perfetta di "De ran clab"

Il tutto reso possibile anche e soprattutto grazie alla schiera di volontari messi in campo lungo il tragitto da Marco Brambilla, presidente di "De ran clab", raggiante al traguardo per una manifestazione come al solito perfettamente riuscita.

I premi

Il primo posto è andato, come già lo scorso anno, tra gli uomini a Pietro Bertani, di Arcore, che ha coperto la distanza ad un ritmo infernale di 3 minuti e 40 secondi al chilometro. Primo posto tra le donne per Elena Labianca di Brugherio.

Premio speciale offerto dal Giornale di Vimercate

Premio speciale offerto dal Giornale di Vimercate (un abbonamento di un anno) a Marco Gaviraghi, di Vimercate, primo a transitare a metà gara sul Ponte di San Rocco davanti allo striscione del Giornale.

Ambitissimo anche il premio assegnato all'ultimo a transitare sotto il traguardo. Ad aggiudicarsi una coppa vera (il salume) è stato Giovanni Mariani di Merate.

Per tutti una ricca colazione con bomboloni e brioches.

La città si è colorata