In biblioteca Pillole di scienza alla scoperta dell'universo

Pillole di scienza, dal piccolo al grande, alla scoperta dell’Universo, è il programma di iniziative che, per febbraio e marzo, saranno organizzate alla Biblioteca Civica Pappalettera di Cesano Maderno. L’iniziativa rientra nel progetto “Generazioni connesse. Prenditi cura di te, degli altri e della tua città”, con cui il Comune ha partecipato al bando di Regione Lombardia E-state e + Insieme, volto alla realizzazione di iniziative per l’infanzia e l’adolescenza.

Appuntamenti dall'11 febbraio al 4 marzo

Dall’11 febbraio, data del primo evento, fino al 4 marzo, ci si potrà cimentare in laboratori didattici, scientifici e creativi, e in attività educative. Dalla

paleontologia all’astronomia, dai laboratori con l’acqua fino alla scoperta di spettacolari fenomeni naturali, gli eventi proposti consentono di avvicinarsi in maniera divertente alla scienza in tutti i suoi aspetti.

“Per l’Amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca - Pillole di scienza rappresenta l’opportunità di realizzare, in collaborazione con gli attori del territorio, eventi che possano coinvolgere gli adulti, i bambini e le famiglie, attraverso momenti di socialità e informazione. Contestualmente valorizziamo sempre più la Biblioteca Civica di Cesano Maderno quale luogo di riferimento culturale e ritrovo sociale per la cittadinanza, offrendo uno spazio di divulgazione scientifica, svago e crescita formativa. Sono obiettivi che l’assessora alla Cultura Martina Morazzi e i nostri Uffici perseguono con impegno. Gli eventi proposti permetteranno di promuovere la passione dei più giovani e lo studio delle materie scientifiche, attraverso laboratori pensati e ponderati in base all’età dei partecipanti, con metodologie che consentano di far evolvere le conoscenze di differenti tematiche, sviluppando abilità individuali e favorendo approcci interdisciplinari che in futuro potranno fondarsi su nuove competenze, nonché stimolare la socializzazione e creare reti e relazioni sociali. Siamo sempre molto attenti e predisposti all’organizzazione di iniziative di questo tenore, consapevoli di quanto siano importanti nei percorsi di crescita formativa dei bambini, promuovendo una cultura del futuro ed incentivando l’accesso alle materie Stem, fondamentali nei percorsi professionali del domani”.

L’assessora alla Cultura Martina Morazzi ha dichiarato:

“Questo progetto è un simbolo di come stiamo interpretando il concetto di “spazi culturali” nel nostro territorio: luoghi aperti, vissuti dalle cittadine, dai cittadini e dalle associazioni. A concretizzazione di questa idea la Biblioteca civica rappresenta un luogo particolarmente strategico, e per questo ringrazio i dipendenti della biblioteca, per l’impegno e la disponibilità. Inoltre questo progetto ci permette di avvicinare i bambini e le bambine alla scienza, e possibilmente in futuro, anche alle materie che afferiscono ad ambiti come Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Su questo mi permetto un breve inciso: le materie Stem troppo spesso vengono considerate solo per ragazzi e non per ragazze, spero che Pillole di scienza possa essere un progetto in grado di attirare, anche attraverso il gioco, l’attenzione di tante bambine che un domani potranno diventare scienziate, ingegneri o ricercatrici”.

Questo il programma completo di Pillole di Scienza:

Sabato 11 febbraio ore 14.30 e 16.30 | Biblioteca

A SCUOLA DI PALEONTOLOGIA - laboratorio didattico e creativo

Dalla 1° alla 4° elementare. Un viaggio alla scoperta delle “terribili lucertole” che dominarono il pianeta, rivelandone caratteristiche e curiosità, sfatando idee sbagliate ma diffuse, comprendendo i meccanismi dell’evoluzione e le nuove frontiere della paleontologia. Armati di scalpello, martello, spugnette e pennelli andremo alla ricerca di fossili e scopriremo cosa si nasconde dentro all’argilla. Denti di T-Rex, corna di triceratopo, teste di brontosauro, quale sarà il tuo fossile portafortuna? (A cura di Leo Scienza)

Prenotazione obbligatoria su C’è posto da 10 giorni prima dell’evento

Sabato 18 febbraio ore 10.30 | Biblioteca

ESPERIMENTO CON L'ACQUA - laboratorio didattico

Da 3 a 5 anni. Giochiamo con la scienza! L’acqua è essenziale per la vita, ma è anche un composto chimico con cui è possibile realizzare tanti divertenti esperimenti e stimolare la fantasia. I piccoli scienziati potranno partecipare a un’attività laboratoriale per conoscere meglio le proprietà di questo

semplice ma affascinante composto naturale. (A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Civica Pappalettera)

Prenotazione obbligatoria su C’è posto da 10 giorni prima dell’evento

Sabato 18 febbraio ore 21.00 | Biblioteca

SORPRENDENTE CHIMICA! - show scientifico

Per tutti. Un sorprendente show di reazioni chimiche spettacolari realizzate con prodotti di uso comune, ma che usati in modo scientifico e originale creano uno spettacolo che incuriosisce, diverte e interessa sia adulti sia piccolissimi. Siete pronti a meravigliarvi? (A cura di ViviScienza.it di Paolo Capobussi). Partecipazione libera fino a esaurimento posti

Venerdì 24 febbraio ore 15.00 e 17.00 | Biblioteca

CHE FORZA LA NATURA - laboratorio creativo e didattico

Da 10 a 14 anni. Vulcani, terremoti, uragani e inondazioni… La Terra ci parla, impariamo ad ascoltarla! Giocando con la materia comprenderemo alcuni spettacolari fenomeni della natura, creando uragani in bottiglia, vere eruzioni vulcaniche ed esplosioni di geyser, e mostreremo la correlazione tra alta e bassa pressione, aria calda e fredda, bello o cattivo tempo. Con cartoncini, argilla ed elementi della natura creeremo insieme i nostri personalissimi vulcani, pronti a eruttare con una reazione chimica da fare anche a casa! (A cura di Leo Scienza). Prenotazione obbligatoria su C’è posto da 10 giorni prima dell’evento

Sabato 4 marzo ore 21.00 | Giardino Arese Borromeo

STELLE D’INVERNO - osservazione astronomica

Per tutti. Affinate lo sguardo attraverso il telescopio! Durante questa serata osserveremo la Luna, le costellazioni e i pianeti del cielo invernale per scoprire più da vicino l’incredibile universo che ci circonda. (A cura del Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo). Partecipazione libera e gratuita