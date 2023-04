Cosa c'è di meglio di una biciclettata insieme agli insegnanti e agli agenti della Polizia locale di Meda per far imparare al meglio ai più piccoli le norme del codice della strada...

In bicicletta con gli insegnanti e gli agenti della Polizia locale

Succede a Meda dove, anche quest’anno continua l’impegno della Polizia Locale nelle scuole, proponendo attività di educazione stradale rivolte ai più piccoli. L’intento - ha sottolineato il Comandante Claudio Delpero - è informarli ed educarli sul corretto uso della strada e sulla necessità di osservare le norme comportamentali nell’ambito della circolazione stradale.

Un approccio pratico

Un approccio, quello adottato dal corpo di Polizia Locale, pratico oltre che teorico così da far “mettere le mani in

pasta” ai piccoli protagonisti di questo progetto. I ragazzi, infatti, sono stati coinvolti in vere e proprie biciclettate, affiancati dagli insegnanti e dagli agenti.

E un tema da coltivare

“La sicurezza stradale - ha concluso il Comandante Delpero - è un tema molto importante da coltivare nelle scuole, sensibilizzando gli studenti sin da subito sull’importanza dell’educazione stradale con particolare riferimento alle buone prassi comportamentali in tema di mobilità dolce”.