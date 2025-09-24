L'appuntamento è per venerdì 26 settembre alle 18.30 presso l'Arci Blob

“Dragtivism Tour” approda in Brianza il 26 settembre 2025, in un appuntamento unico e intersezionale che precede il Brianza Pride del giorno successivo.

In Brianza approda il “Dragtivism Tour”

L’evento, a ingresso gratuito per i soci con tessera ARCI, è promosso da Priscilla (Drag Queen), alias Mariano Gallo, insieme a collettivi Drag nazionali e a Carla Corsetti di Laic.

L’evento prevede a partire dalle 18.30 presso l’Arci Blob di Arcore (in via Casati) una serie di incontri, riflessioni, performance ma anche un momento conviviale per raccogliere fondi in vista del Brianza Pride.

Il programma

Nel dettaglio dalle ore 18.30 – Talk assembleare “Intersezionalità e attualità – il caso Gaza”:

La Drag Priscilla introdurrà il tema dell’intersezionalità nei corpi e nelle arti, e condurrà un dialogo transfemminista con l’avvocatessa Carla Corsetti (Laic Italia), focalizzandosi anche sul contesto attuale di Gaza. Il talk sarà a struttura assembleare: chiunque partecipa potrà intervenire, porre domande, contribuire al dibattito.

A seguire – Aperi-Drag / Aperitivo sociale

Un momento conviviale per raccogliere fondi (fund raising) in vista del Brianza Pride. I partecipanti potranno incontrare e dialogare con le Drag Queen presenti.

Performance dai collettivi Drag

Due collettivi nazionali presenteranno performance tematiche:

Drag Attack (Piacenza)

Brigate Rosa (collettivo nazionale)

Durante la serata, Priscilla porterà finalmente in Brianza il Dragtivism Tour, già passato attraverso molte città d’Italia ed Europa, trasformando il palco in luogo di agitazione e creazione collettiva.