Il Comune di Meda lancia"MEDA IN ART", un innovativo concorso di street art riservato agli artisti under 30, che si inserisce nel quadro delle Linee di Mandato 2022/2027 volte a rendere la Città più attrattiva e inclusiva, con particolare attenzione alle politiche giovanili con l’intento di diffondere sempre più fantasia, armonia e bellezza.

In Brianza un concorso di street art riservato agli under 30

Dopo il successo del murale “Ruberò per te la Luna” realizzato dall'artista Cheone nel 2023, l'Amministrazione Comunale sceglie, ancora una volta, di rinnovare il suo impegno nell'abbellimento urbano coinvolgendo direttamente i giovani talenti, chiamati a esprimere tutta la loro originalità e creatività in occasione delle apprezzate serate estive nel progetto “Young Summer Art Fest”, dalle quali è già presente l’opera “MadeinMeda” nel Palazzo Comunale.

“Date sfogo alla vostra creatività!”

Questa la call to action lanciata ai giovani dai due Assessorati proponenti, Cultura e Politiche Giovanili. Il concorso prevede la realizzazione di un'opera sul muro della Scuola Traversi in viale Brianza. I partecipanti - singoli artisti, gruppi o classi di studenti coordinate da un adulto - potranno presentare fino a due progetti sul tema "MEDA 2024". Le opere dovranno valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, rispettando criteri di originalità e sostenibilità. Il vincitore, selezionato da una giuria di esperti, riceverà un premio di 3.000 euro per la realizzazione dell'opera, che dovrà essere completata entro il 31 marzo 2025.

Come candidarsi?

Le candidature e i progetti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 31 dicembre 2024 all'Ufficio Protocollo del Comune brevi manu, o inoltrata all’indirizzo posta@comune.meda.mb.it o tramite PEC.

Maggiori informazioni sui documenti e sulle modalità per la presentazione della domanda sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Meda. L’iscrizione è libera e gratuita. Un aspetto importante del concorso è la possibilità di presentare fino a due progetti, permettendo così agli artisti di esplorare diverse idee e approcci, incentivando la sperimentazione e l’innovazione.

Giuria giudicatrice e progetto vincitore

Scaduti i termini di presentazione dei progetti, la Giuria, composta da qualificati ed esperti, formulerà una proposta della quale indicherà il nominativo del vincitore del concorso. Saranno parte della Giuria il fotografo medese, famoso in tutto il mondo, Maurizio Galimberti, gli artisti

Cheone e Mattia Consonni (autore dell’installazione “Sogna, Ragazzo, Sogna”, Francesco D’Antuono per la Consulta Meda-Giovani, oltre al Sindaco di Meda, Luca Santambrogio. Originalità e qualità artistica dell’opera, tecnica di realizzazione e inserimento dell’opera nel contesto urbano di riferimento, attinenza al tema, impatto estetico, valorizzazione dello spazio fisico e facilità di manutenzione dell’opera costituiranno i criteri a cui la Giuria farà riferimento per la valutazione dei candidati.

Le parole del Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili, Stefania Tagliabue: “MEDA IN ART è molto più di un semplice concorso artistico. Rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di diventare, ancora una volta, protagonisti attivi della vita cittadina. Attraverso questo progetto, diamo loro uno spazio di espressione per lasciare un segno tangibile nella Città. Il nostro modo per dire ai giovani di Meda che crediamo in loro e nelle loro capacità creative.” Così l’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani: “Questo concorso rappresenta un importante passo nella nostra strategia di valorizzazione culturale del territorio. Dopo l’esperienza positiva del Murale di Cheone, vogliamo dare spazio ai giovani talenti locali, trasformando uno spazio urbano in una tela pronta all’uso. La Street Art può raccontare l’identità di Meda in modo

(foto repertorio)