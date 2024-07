L'Intelligenza Artificiale vi incuriosisce? Avete voglia di conoscere come funziona questa nuova tecnologia ma non sapete dove e come approfondire l'argomento?

In Brianza un incontro per capire come funziona l'Intelligenza Artificiale

L'evento che si terrà ad Arcore il prossimo sabato, 27 luglio, potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di una conferenza aperta al pubblico e gratuita dedicata proprio all'Intelligenza Artificiale. A tenerla sarà Pierluigi Redaelli, laureato in Fisica Elettronica e residente ad Arcore. L'appuntamento è fissato per le 20.45 presso l'Auditorium Don Oldani in via Beretta.

Le premesse sono decisamente appassionanti:

Non aver paura dell’AI, quando la conosci la utilizzi.

L’AI ci aiuta a risolvere problemi, non a crearli.

L’AI è al servizio dell’uomo, non il contrario.

Di seguito la locandina dell'evento: