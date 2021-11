Nuovo servizio

Sarà attivo tutti i mercoledì pomeriggio, a cura dell’Ordine degli Avvocati di Monza.

Verrà avviato settimana prossima un servizio di consulenza legale frutto di un accordo fra il Comune di Meda e l’Ordine degli Avvocati di Monza. Sarà attivo presso il Palazzo municipale tutti i mercoledì, dalle ore 15 alle ore 17, e sarà rivolto ai cittadini residenti che potranno prenotare un appuntamento presso la Segreteria generale del Comune.

In Comune a Meda prende avvio lo sportello legale gratuito

Il servizio di orientamento legale fornirà informazioni in merito alle varie possibilità di intraprendere azioni giudiziarie per la tutela dei propri diritti e interessi. Verranno forniti chiarimenti sui tempi e costi di un giudizio, sulle possibilità di accedere alla difesa d’ufficio, ai Giudici di Pace e al patrocinio a spese dello Stato, sulle procedure esperibili di risoluzione alternativa delle controversie, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa anche costituite presso lo stesso Consiglio dell’Ordine.

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati, verranno illustrati le modalità di pattuizione del compenso, le formalità necessarie ai fini del conferimento di un incarico, i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico (quali il rispetto delle norme deontologiche e del principio di trasparenza da parte del professionista), la necessità di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione.

"Un servizio fortemente voluto"

“Questa consulenza è stata fortemente voluta dalla nostra Amministrazione”, evidenzia la vicesindaco Alessia Villa, “per fornire un concreto aiuto a chi si trova in situazioni di difficoltà o in controversie che possono richiedere un’azione giudiziaria. Ringrazio molto sin d’ora gli Avvocati dell’Ordine di Monza, in particolare l’avv. Monica Civati che avvierà il servizio mercoledì 24 novembre, per tutti i preziosi consigli sapranno fornire ai nostri cittadini”.

E’ possibile prenotare gli appuntamenti ai numeri 0362.396205/207 oppure inviando una mail all’indirizzo segreteria.generale@comune. meda.mb.it