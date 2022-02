Concorezzo

Il cittadino si occupa del controllo dei green pass e della rilevazione della temperatura degli utenti.

Da qualche giorno è entrato in servizio il primo volontario civico di Concorezzo impegnato all’ingresso del Municipio per le attività di controllo dei green pass e per la rilevazione della temperatura degli utenti.

In Comune è entrato in servizio il primo volontario civico

Dopo la positiva esperienza con i volontari civici che hanno prestato servizio come guide e come segretari nel corso della mostra sui Mosaici antichi di Ravenna in Villa Zoia, il servizio dei volontari civici è stato implementato con questo nuovo ingresso in Comune. Non solo. Altri volontari che hanno aderito al progetto, si preparano a entrare in servizio nel settore Cultura per i prossimi eventi in città.

Dall’inizio del progetto nello scorso mese di settembre sono stati circa 30 i cittadini che si sono iscritti (anche in modo temporaneo per progetti definiti) al registro dei volontari civici alternandosi in servizi per la città.

"Un impegno per il benessere collettivo"

“La presenza dei volontari civici anche in Comune rappresenta un segnale positivo di partecipazione della cittadinanza alla vita pubblica e civile - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Decidere, infatti, di aderire al registro dei volontari civici significa dare fiducia alla cosiddetta “cosa pubblica” e fare un qualcosa di strutturato per i propri concittadini. E’ bello vedere questo. Un impegno serio nel contribuire in modo concreto al benessere collettivo. A questo primo volontario impegnato in Municipio, agli altri che inizieranno i servizi sul territorio nelle prossime settimane e a quanti hanno già prestato servizio nei mesi scorsi in ambito culturale, va il grazie mio, della Giunta e dell’intera cittadinanza per aver scelto di dedicare tempo e impegno alla nostra comunità”.

Come iscriversi e le aree di intervento

E’ sempre possibile iscriversi al Registro dei Volontari Civici, un servizio aperto a tutti i cittadini che abbiano il desiderio di dedicare parte del proprio tempo in favore della comunità.

I Volontari Civici possono prestare servizio tramite il Comune in diversi settori a seconda delle competenze, delle passioni personali e del tempo che vogliono mettere a disposizione senza ovviamente sostituirsi in alcun modo ai lavoratori del Comune, alla Protezione Civile e alle altre associazioni convenzionate con l’amministrazione comunale. Le aree di intervento sono diverse. Si va dall’area patrimoniale/manutentiva, a quella culturale/turistica, fino all’area sociale/dell’istruzione e a quella di vigilanza.

Per entrare a far parte dei Volontari Civici occorre presentare la domanda scaricabile dal sito del Comune al seguente link: https://comune.concorezzo.mb. it/vivere-la-citta/ volontariato/