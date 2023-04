In Consiglio comunale encomio solenne alla Tenenza dei Carabinieri di Cesano

Ieri sera, giovedì 27 aprile 2023, il Consiglio comunale di Ceriano Laghetto si è aperto con il conferimento di un encomio solenne alla Tenenza dei Carabinieri di Cesano Maderno.

Encomio solenne alla Tenenza dei Carabinieri

Lo ha ritirato il tenente Sebastiano Ciancimino, comandante della caserma, dalle mani del sindaco Roberto Crippa. Un momento simbolico per ricordare e ringraziare le Forze dell’Ordine per il loro quotidiano impegno e, in particolar modo, per l’importante risultato raggiunto nel Parco delle Groane, che ha portato lo scorso 20 dicembre 2022 ad eseguire 24 arresti nella maxi-operazione che ha smantellato un vasto traffico di droga internazionale.

Punto di riferimento per la comunità

La Tenenza di Cesano Maderno, che lo scorso anno ha tagliato il traguardo del ventennale (era il 25 settembre 2002, infatti, quando con una cerimonia molto partecipata, la stazione di via Nazionale dei Giovi, un punto di riferimento per tutta la comunità cesanese, salì di livello) garantisce, con le sue donne e i suoi uomini, una presenza capillare e un controllo continuo del territorio a Cesano ma anche a Ceriano Laghetto e Cogliate. Il tenente Ciancimino, già a capo dell'Aliquota radiomobile della Compagnia di Desio, la guida dal 2017.

(foto: Comune di Ceriano Laghetto)