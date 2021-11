In finalissima a Tu Sì Que Vales

Biassono

Spettacolare performance di Samuele Zuccali in sella alla sua moto da cross.

Con la sua esibizione da brivido ha conquistato la finale di Tu Sì Que Vales.

In finale a Tu Sì Que Vales

Samuele Zuccali, 28 anni, di Biassono, in sella alla sua moto da cross, si è esibito in un numero unico al mondo, nel corso della puntata del noto talent show trasmessa sabato sera su Canale 5. "Uno slacklining, ma con la moto. Uno da un metro e mezzo, uno da quattro metri" come ha spiegato lui stesso ai giurati che sono rimasti a bocca aperta. In pratica, un esercizio di equilibrio e bilanciamento dinamico praticato su una fettuccia di poliestere o nylon, tesa tra due punti sulla quale solitamente si cammina, non ci si va in moto.

L'esibizione

Dopo qualche piroetta con la moto, è stato il momento del grande numero funambolico: Samuele ha danzato sulla fettuccia riuscendo perfettamente nell’impresa e ottenendo l’ovazione del pubblico che gli ha dato il 100 per cento delle preferenze. La sua performance ha conquistato anche i quattro giurati, Teo Mammuccari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi, che si sono alzati dalle loro poltrone per raggiungerlo. Con quattro giurati in piedi c’è il pass diretto per la finale, che sarà il 27 novembre dove si potrà votare anche da casa. E tutti a Biassono, e non solo, già fanno il tifo per Samuele.

