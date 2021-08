Sketch di Brumotti a Biassono per Paperissima

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico, ha scelto Biassono per girare alcuni sketch in onda in questi giorni su Paperissima Sprint.

Sketch di Paperissima

Ha girato degli «sketch» nel parco dell’azienda Cf Moto - Imex in via degli Artigiani a Biassono. Vittorio Brumotti, inviato di «Striscia la Notizia» e protagonista del varietà estivo «Paperissima Sprint», ha scelto come location per alcune riprese il parco dell’azienda biassonese specializzata nell’importazione di quad e moto. Da anni lo lega l’amicizia con il pilota Maurizio Perin, manager della Cf Moto di cui è amministratore delegato la compagna Anna Capra.

Le riprese a Biassono

"L’idea di fare degli sketch nel nostro parco è nata quando Vittorio è venuto a trovarci in aprile - racconta Anna - Poi le riprese sono state fatte a giugno. Maurizio e Vittorio si conoscono da anni, hanno condiviso la passione per la bicicletta e sono rimasti amici. Quando ci siamo rivisti, Vittorio ci ha chiesto se ci avrebbe fatto piacere fare degli sketch: a noi piaceva l’idea di far divertire gli altri. Alle riprese ha partecipato anche mia figlia Martina con Samuele". In uno sketch, andato in onda la scorsa settimana, si vede Martina sdraiata sul prato e Brumotti che fa le acrobazie in mountain bike sopra di lei e Maurizio con il quad.

Mototerapia

Da due anni Maurizio e Anna praticano la mototerapia: un progetto di recupero e sostegno di ragazzi disabili, che consiste nel condividere la passione del mondo dei motori. Un evento è in programma anche a Biassono, domenica 12 settembre, in largo Pontida, al quale parteciperanno circa ottanta ragazzi disabili.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 31 agosto 2021.