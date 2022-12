In funzione la nuova vasca volano di Burago di Molgora

A Burago di Molgora è pronta e in funzione la nuova vasca volano di via Mazzini. Un'opera che garantisce il potenziamento del sistema fognario nell’area Ovest del Comune

In funzione la vasca volano

Si è concluso il triplice intervento di BrianzAcque sul sistema fognario di Burago di Molgora. Obiettivo? Dare risposta ai problemi degli allagamenti nell’ area Ovest urbana, appena fuori dal nucleo centrale dell’abitato.

Il lavoro più consistente ha riguardato la costruzione di una vasca volano in via Mazzini. Che ora c’è e funziona ma, come la maggior parte delle opere di questo tipo, non si vede perché completamente interrata. Il bacino di laminazione, “nascosto” sotto l’area pubblica verde e il parcheggio esistente lungo la strada, ha la funzione di incamerare le portate provenienti dalla nuova condotta, realizzata in via Primo Villa, per poi rilasciarle gradualmente a evento meteorico concluso. L’invaso ha una capienza di circa 900 metri cubi.

Per rafforzare il sistema fognario e adeguarlo alle reali necessità dettate anche dai mutamenti del clima, il settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque ha inoltre effettuato la sostituzione di interi tratti di tubazione nella stessa via Mazzini e in via Dante. Ha quindi completato l’operazione con nuovi tronchi di collegamento dei sottoservizi idrici ( via don Sturzo e via don Primo Villa) e con il rifacimento di un “segmento” di rete, (sempre in via Primo Villa) attraverso la posa di nuove opere idrauliche e impiantistiche.

La soddisfazione del presidente

“A Burago , abbiamo posizionato un’ ulteriore tessera del puzzle di vasche volano e di potenziamento del sistema fognario che stiamo realizzando sul territorio di Monza e Brianza per far fronte agli effetti sempre più marcati dei cambiamenti climatici a protezione dell’ambiente e dei cittadini - ha rimarcato il Presidente e AD di BrianzAcque Enrico Boerci - Da tempo, la nostra strategia aziendale risponde alla messa in campo di progetti in un’ottica preventiva con più metodologie anche nell’ambito del percorso di transizione ecologica in corso”.

Nel suo complesso, l’operazione, eseguita in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Burago di Molgora, ha richiesto un impegno economico di spesa pari a circa 1,4 mln di euro.