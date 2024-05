C’è un motivo in più per fare visita al Museo didattico del legno allestito nelle cantine di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno: la mostra "La sedia: cenni di storia e di design tra Ottocento e Novecento".

In mostra la sedia, tra storia e sedute d'autore

In esposizione, fino al 28 luglio (ingresso libero), diversi esemplari provenienti dalla collezione del Museo didattico del legno e pezzi unici originali della collezione privata di Carlo Tuzzi progettati da importanti architetti e designer. In mostra modelli dell’Ottocento e del Novecento tra cui le creazioni di nomi eccellenti del design come Giò Ponti, Vico Magistretti e Michael Thonet.

Nell’esposizione, arrivata al Museo grazie a una proposta del cesanese Sergio Consonni, affermato industrial designer per alcune delle maggiori aziende brianzole, la sedia viene mostrata quale espressione della lavorazione del legno tra le più impegnative e singolari, frutto dell’unione tra il massello di faggio o altre essenze grazie a sapienti tecniche di incastro.

Una panoramica di stili e tecniche costruttive

Nella mostra sono ben visibili gli sviluppi storici degli stili e delle tecniche costruttive. La collezione Tuzzi, in particolare, interpreta i valori dell’impresa fondata nel 1949 dai fratelli Giuseppe, Luigi, Danilo e Ado con la sedia quale punto di forza della produzione che raggiunse le fasce medio-alte della popolazione con, ad esempio, il modello Luigi XVI che si è affermato nel mercato di tutta Europa arrivando anche agli Stati Uniti, al Canada e all’Australia.

Ospiti illustri professionisti

All’inaugurazione, accolti dal presidente dell’Associazione Museo Didattico del Legno Walter Vitucci, anche il sindaco Gianpiero Bocca e le assessore Donatella Migliorino, Martina Morazzi e Rosanna Arnaboldi. Guide d’eccezione due appassionati amanti del legno, l’architetto cesanese Franco De Ponti e Carlo Tuzzi, figlio di Giuseppe e custode della gloriosa storia aziendale. Ospiti d’onore il lissonese Piergiorgio Cazzaniga, tra i designer italiani più conosciuti a livello internazionale, Giulio Cappellini, fondatore e direttore artistico dell'omonima azienda italiana di mobili, e l’architetto Michael Michael Vincent Uy.