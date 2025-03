In Olanda al Campionato Europeo Indoor

Triuggio Marching Band e Rovellasca Drummers: doppia presenza italiana al campionato europeo CGN – Color Guard Netherlands.

Tmb al campionato europeo di Marching Band

Il gruppo delle Color Guard e delle percussioni della Triuggio Marching Band, insieme agli amici dei Rovellasca Drummers, parteciperà al prestigioso campionato europeo CGN – Color Guard Netherlands che si svolge a Eindhoven, in Olanda. Si tratta di un’occasione speciale, poiché per la prima volta un gruppo italiano schiera ben due formazioni a un evento di tale rilevanza internazionale. Il CGN è un punto di riferimento per il mondo delle Color Guard e delle Percussioni Indoor, con squadre provenienti da tutta Europa pronte a sfidarsi in spettacoli di altissimo livello tecnico e artistico.

Il progetto musicale

"Tanti i giovani coinvolti in questo importante progetto musicale, che hanno potuto accrescere la loro preparazione e avranno l’opportunità di vivere un'esperienza unica di confronto e crescita - sottolinea il drum major, Paolo Colombo - Per loro, sarà un'occasione per mettersi alla prova su un palco internazionale, condividendo la passione per la musica e lo spettacolo con coetanei di tutta Europa. L’entusiasmo è alle stelle tra i musicisti e i performer italiani, pronti a portare in scena la loro energia e il frutto di mesi di duro lavoro. La partecipazione a questo campionato rappresenta un traguardo significativo per la scena marching italiana, che continua a crescere e a guadagnare riconoscimenti anche oltre i confini nazionali.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2 Triuggio Marching Band al campionato europeo Color Guard Netherlands Triuggio Marching Band al campionato europeo Color Guard Netherlands

L'incoraggiamento del Comune

"Questo fine settimana la Triuggio Marching Band sarà impegnata al Campionato Europeo indoor di marching band ad Eindhoven, in Olanda. Due spettacolari esibizioni saranno presentate in competizione domani, sabato 29 marzo, in un contesto internazionale che vedrà la partecipazione di gruppi musicali provenienti da tutta Europa. In bocca al lupo alla nostra Marching Band" l'incoraggiamento sulla pagina facebook istituzionale del Comune.