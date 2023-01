In ospedale a Desio avviata l'attività di oncoematologia: a chi è rivolta e come prendere appuntamenrto

Ha preso avvia da qualche giorno all'ospedale di Desio l'attività di oncoematologia, servizio rivolto ai pazienti per i quali si sospetta una malattia del sangue - tra le malattie del sangue più gravi vi sono ad esempio le leucemie, i linfomi e i mielomi - e per i quali è richiesta una prima visita specialistica.

In ospedale a Desio avviata l'attività di oncoematologia

Il servizio è destinato anche ai pazienti degenti per i quali è stata accertata la necessità di consulenza da parte degli oncoematologi. Si può accedere al servizio di oncoematologia con la prescrizione del medico di medicina generale. L’appuntamento, in questa prima fase, si richiede, in presenza, direttamente presso il Day Hospital Oncologico, all’ottavo piano della struttura desiana.

In Day Hospital, preliminarmente, si valuta l’urgenza e l’appropriatezza della richiesta e si fissa, in seguito, l’appuntamento della prestazione.

Fra qualche settimana, sulla base della domanda di salute registrata in questo ambito, si valuterà anche per Desio, come già strutturato a Vimercate, la possibilità di prenotazione della prima visita direttamente agli sportelli CUP e da Call Center regionale.

Le specialiste

Attive nel servizio (anche per le visite di controllo) ci sono tre specialiste: Rossella Calori (responsabile aziendale della struttura di Oncoematologia), Magda Verga e Rossella Renso, oncoematologhe dell’ASST.

Operatori e clinici sono impegnati nell’attività diagnostica - vengono disposti, ad esempio, prelievi del midollo osseo e biopsie osteomidollari - e terapeutica, con la somministrazione dei farmaci chemioterapici.

A Desio anche lo specialista nutrizionale

Non solo. Presso l’Oncologia del Pio XI ha preso corpo anche l’intervento di una specialista nutrizionista, Laura Canzi, al cui impegno contribuisce in modo determinante l’Associazione Donatella Onlus. Il servizio propone percorsi personalizzati ai pazienti oncologici che hanno bisogno di recuperare massa muscolare e corporea o, di converso, di ridurre una massa grassa eccessiva. La specialista ha in carico un centinaio di pazienti seguiti anche in follow up.

I risultati

Il 25% di questi ha avuto bisogno di un recupero nutrizionale, mentre oltre il 40% dei pazienti in sovrappeso, oltre a registrare dopo l’intervento un calo del peso corporeo ha visto ridursi, nel corso del trattamento, anche gli indici della

sindrome metabolica classica (colesterolo, glicemia, trigliceridi).

Servizio di oncoematologia anche a Carate

L'attività di oncoematologia, con la stessa modalità di presa in carico dei pazienti, è stata avviata all’Ospedale di Carate, presso l’area del Day Hospital oncologico, al terzo piano.

(nella foto di copertina da sinistra a destra Magda Verga, Rossella Calori e Rossella Renso)