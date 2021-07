In pensione "Chicca", volto gioviale del Comune di Carate

Il Comune di Carate Brianza congeda una delle storiche dipendenti del Palazzo.

Era in servizio a Carate dal 1983

E' stato l'ultimo giorno di lavoro in Municipio giovedì l'altro per Enrica Giulia Elli, per tutti «Chicca», storica dipendente comunale in servizio dal 2 novembre 1983 con la qualifica di collaboratore amministrativo del settore Affari generali e Finanziario.

L’ultimo impiego all’ufficio Protocollo e delle Relazioni con il pubblico dove si è sempre contraddistinta per garbo e cortesia e per i modi gentili. In Municipio, il sindaco e le colleghe di ufficio l’hanno salutata con un momento di festa e con il simpatico omaggio di un bellissimo ritratto a matita realizzato da Silvano Villa, un altro ex dipendente del Comune, appassionato di pittura e disegno.

Il saluto del sindaco

«E’ stato davvero bello ed emozionante vedere l’affetto che il suo ufficio le ha tributato. Chicca è stata una delle prime dipendenti che ho conosciuto appena sono arrivato qui come sindaco. Ne ho apprezzato da subito la gentilezza, il garbo, la professionalità e posso dire che, fra noi, si è instaurata in questi anni anche una bella amicizia. Spiacerà non incrociarla più la mattina, ma avremo modo di rivederla tutti nelle tante occasioni di incontro e di festa in città», ha detto salutandola il primo cittadino Luca Veggian.