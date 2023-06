In pensione due storiche maestre

Due storiche maestre sono andate in pensione. Sono Patrizia Fusi della scuola primaria Rodari di Bareggia (frazione di Macherio) e Anna Castegna della scuola primaria Falcone di Tregasio (frazione di Triuggio). Entrambe hanno insegnato per 44 anni.

Ecco le maestre storiche: Patrizia Fusi

«In questa scuola lascio il mio cuore». La maestra Patrizia Fusi è stata una colonna portante della scuola primaria «Rodari» di Bareggia. Quelli dell'altra settimana sono stati i suoi ultimi giorni di scuola. Ufficialmente andrà in pensione, come da calendario, il 31 agosto ma la chiusura del plesso «Rodari» per le vacanze estive e il distacco dai «suoi» bambini, ha segnato l'inevitabile tappa e la fine di un percorso iniziato nei primi anni Ottanta. «Ho iniziato il primo percorso qui alla Rodari, poi mi sono spostata a Macherio, per poi tornare qui a Bareggia» ci racconta la maestra, che vive a Lissone. Da lì poi non si è più mossa e questo le consente di avere una memoria storica su tutto quello che è stato il mondo della scuola: «Ho iniziato come insegnante del vecchio doposcuola, in seguito come dotazione organica e poi come insegnante di ruolo. Sono stata insegnante unica, come si usava una volta, poi maestra di matematica per trent’anni. Ho attraversato tutti i vari cambiamenti avvenuti nella scuola, che è tutta la mia vita». La maestra Patrizia ha concluso il suo percorso professionale lasciando una quinta: «Questa scuola è stata la mia casa - ci confessa emozionata - Ho ricevuto tanto in questi anni di insegnamento, mi hanno voluta bene sia i bambini che le famiglie. Per questo ho intenzione di festeggiare con loro questo importante traguardo con una grande festa in programma il 22 giugno».

Anna Castegna

«Cambieremo le foglie ma conserveremo le radici: grazie maestra Anna per tutto l’amore che ci hai donato con il tuo insegnamento». Tanta emozione mercoledì l'altra, ultimo giorno di scuola della maestra di matematica Anna Castegna, che per 38 anni ha insegnato alla scuola primaria «Falcone» di Tregasio. Rattristati nel dover salutare la loro adorata insegnante, gli alunni di 2B le hanno fatto anche sentire tutto il loro affetto, così come i genitori: «E’ doveroso ringraziarti per il tuo prezioso operato in questi anni con i nostri bambini - la lettera scritta dai genitori - Ti ringraziamo per la tua precisione, cura e attenzione rivolta ai nostri bimbi ma anche a noi genitori. I tuoi insegnamenti sono un dono prezioso che li accompagnerà per tutta la vita. Non ti nascondiamo che ti salutiamo un pochino dispiaciuti ma infinitamente grati per averti avuta sul nostro cammino». Anna, originaria di Bareggia di Macherio, è andata in pensione dopo 44 anni di insegnamento: «Da bambina giocavo a fare la maestra - ci racconta - Avevo un giardino con tanti alberi e immaginavo fossero i miei alunni. Poi il sogno si è realizzato. Mi sono divertita in questi anni di insegnamento ma mi chiedo, sarò stata abbastanza attenta e sensibile alle problematiche dei bambini? Quello che ho fatto l’ho fatto col cuore e a scuola mi sono sentita come a casa. Vado in pensione con un po’ di tristezza per aver dovuto lasciare una seconda ma se avranno bisogno di me io ci sarò sempre».

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 giugno 2023.