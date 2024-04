In pensione un altro medico di medicina generale. Giovedì 28 marzo è stato l’ultimo giorno di ambulatorio a Desio per il dottor Silvio Sala, che per oltre trent’anni ha esercitato in città. Lo storico medico si aggiunge ai colleghi che già hanno raggiunto l’età pensionabile e hanno dovuto lasciare, senza essere sostituiti.

In pensione un altro medico di famiglia

Nel suo caso il Dipartimento per le cure primarie dell’Asst Brianza ha comunicato che, «attesa l’impossibilità a reperire un medico sostituto, ancorché un incarico provvisorio, gli assistiti, già in carico al medico cessato, possono avvalersi dell’apposito Ambulatorio medico temporaneo, già attivo nella sede di via Foscolo (aveva aperto a inizio gennaio)».

Al momento sono 21 i medici attivi a oggi in città, quattro quelli che hanno cessato l’attività, 1.825 per l’esattezza i desiani che con l’ultimo pensionamento sono stati dirottati in via Foscolo, dove è attivo il servizio di Continuità assistenziale diurna dei pazienti.

Dalle indicazioni di Asst un dottore con incarico provvisorio si insedierà a metà aprile, prendendo in carico gli assistiti di due dei medici che hanno lasciato l’ambulatorio (circa 750). In prospettiva è prevista con l’inizio di maggio un’ulteriore cessazione. Nel frattempo, «il Dipartimento - fa sapere l’Azienda socio-sanitaria territoriale - ha posto in essere tutto ciò che è possibile effettuare per il reperimento di nuovi medici di medicina generale e, in ogni caso, l’Ambulatorio temporaneo resta un’opzione sempre disponibile».

Le criticità in città, per quel che riguarda i dottori di famiglia, erano iniziate a ottobre, quando si era trasferita in Toscana la dottoressa Irene Priamo, che aveva lasciato vacante l’ambulatorio, con 1500 pazienti dirottati all’ambulatorio temporaneo aperto a Varedo; il 27 dicembre ha lasciato una storica dottoressa, Silvana Santoro, con oltre un migliaio di pazienti, quindi a febbraio il dottor Alberto Rossi, per raggiunto limite di età, e ora il dottor Sala, dopo aver prolungato di qualche mese il servizio per andare incontro ai suoi pazienti.