In più di 600 alla Stracada degli Alpini a Cesano Maderno. Si è tenuta questa mattina con partenza libera dalle 7.45 e arrivo alla sede degli Alpini in piazza Esedra.

La carica dei 630 per la 33esima Stracada degli Alpini

La carica dei 630 a Cesano Maderno per la 33esima edizione della Stracada degli Alpini, evento ludico motorio non competitivo di beneficenza molto sentito. E' stata organizzata dopo due anni di stop a causa della pandemia dovuta al Covid. I partecipanti hanno sfidato il caldo sui percorsi da 7 e 12 chilometri. "Non sono i numeri a cui siamo abituati ma è un buon segnale di ripartenza - il commento del capogruppo Giancarlo Novati - L'obiettivo principale è sempre quello di divertirci, far conoscere gli Alpini e fare beneficenza".

Il ricavato andrà in beneficenza

Il ricavato andrà alle associazioni Il seme e Il sorriso dell'anima che aiutano le persone con disabilità. Al termine della manifestazione, i primi tre gruppi che si sono distinti per partecipazione sono stati. Avis Lazzate, Auser e Ceriano Laghetto.