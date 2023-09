In Presa di Carate alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico

Lunedì 18 settembre una delegazione del centro di formazione professionale di In-Presa di Carate Brianza parteciperà alla tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2023-2024 con il Capo dello Stato.

Da Carate Brianza una delegazione a Forlì

La cerimonia solenne si terrà a Forlì, in Emilia Romagna, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, delle massime Autorità dello Stato, di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

L'appuntamento prevede, anche quest’anno, la partecipazione di circa mille studenti e di diverse delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il territorio nazionale, allo scopo di mettere in risalto i lavori più significativi realizzati dalle scuole sui temi indicati dall’Agenda 2030 per la salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile, tra cui l’ambiente, la salute, la sicurezza alimentare, la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone. In questa occasione la cooperativa In Presa di Carate Brianza è stata invitata come ospite per raccontare una storia che nasce dall’esperienza educativa all'interno della scuola di piazza Risorgimento.

La testimonianza di uno studente

A raccontarla sarà Christian, studente del corso per Operatore Meccanico, residente a Veduggio con Colzano, che porterà una testimonianza-video con la sua storia di cambiamento avvenuta anche grazie all’incontro con In-Presa a Carate Brianza che non gli ha risparmiato “le fatiche già vissute precedentemente negli altri istituti".

"Ma qui - spiega il giovane studente - mi sono sentito accolto come allievo irrequieto, ribelle e insofferente alle regole scolastiche. Ho cominciato a desiderare di superare questi aspetti del mio carattere e di mettermi in gioco come non avevo mai fatto prima. Oggi mi sento una persona diversa rispetto agli anni passati grazie all’aiuto di alcuni amici, della mia famiglia e anche di alcuni professori della scuola di In-Presa.”

L’evento da Forlì sarà trasmesso in diretta lunedì 18 settembre dalle ore 16.30 su Rai Uno e su RaiPlay all’interno del programma “Tutti a scuola".