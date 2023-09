Inaugurato a Carate Brianza il mercato agricolo

Frutta e verdura di stagione, carne, formaggi, uova, miele, conserve e tante altre specialità a chilometro zero: è stato inaugurato questa mattina, mercoledì 13 settembre, il primo mercato contadino di Campagna Amica a Carate Brianza.

Taglio del nastro in viale Mosé Bianchi a Carate

Il taglio del nastro, alla presenza del sindaco Luca Veggian e dell'assessore al Commercio, Luca Cesana e di una rappresentanza della Coldiretti interprovinciale, (che gestisce il farmer's market) si è tenuto in viale Mosè Bianchi, nell'area del parcheggio dell'ospedale dove in via sperimentale hanno trovato spazio otto banchi vendita di aziende agricole del territorio.

«Era un'iniziativa alla quale abbiamo iniziato a lavorare da subito. L'idea è nata per promuovere l’attività degli agricoltori locali incentivando la vendita diretta a favore dei consumatori, che acquisteranno prodotti locali di stagione, nel rispetto della sostenibilità ecologica e con la garanzia di genuinità e qualità», hanno rimarcato Veggian e l'assessore Cesana.

Otto le bancarelle presenti il mercoledì mattina

Ogni mercoledì mattina – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – dalle ore 8 alle 13 otto produttori agricoli con le loro eccellenze a filiera corta, saranno presenti per ridurre la distanza tra produttore e consumatore e rafforzare il legame tra aree rurali e aree urbane con un importante patrimonio di biodiversità che dalle campagne si trasferisce in città.

I mercati contadini – ricorda ancora la Coldiretti – offrono un contributo fondamentale, garantendo alla popolazione cibo sicuro e approvvigionamenti costanti riuscendo anche a rendere più trasparente per il consumatore il prodotto acquistato, tutelando le specificità locali e valorizzando la custodia dei territori con una spesa sana, sicura e sostenibile.

Il nuovo mercato di Carate Brianza si aggiunge agli altri farmer's market di Campagna Amica già attivi nella provincia di Monza Brianza, che diventano in totale dodici.

Oltre a quello nel parcheggio dell’ospedale di Carate, ci sono i due di Brugherio (il mercoledì in piazza Nenni e il giovedì in via 25 Aprile), e quelli di Concorezzo (il giovedì in via Adda) e di Desio (il martedì in via Ferravilla). E ancora farmers’ market sono presenti a Giussano (giovedì in via Cavour), Limbiate (venerdì in piazza Cinque Giornate), Lissone (venerdì in via Pascoli) e Meda (mercoledì in piazza Cavour). A Seregno i contadini portano i loro prodotti ogni giovedì mattina in piazza Fari, mentre nel capoluogo Monza i mercati sono due: su viale Libertà (mercoledì) e via Romagna (giovedì).