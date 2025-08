Affidati i lavori

Sono stati affidati questa settimana alle ditte vincitrici della gara d’appalto i lavori di manutenzione e gestione del verde pubblico a Cesano Maderno.

In servizio due ditte per la cura del verde in città

L’affidamento, che sarebbe dovuto avvenire ai primi di giugno, si è protratto sino a fine luglio per il ricorso di uno dei partecipanti che ha bloccato la

consegna dei lavori. Questo ha determinato una serie di problemi durante la prima parte dell’estate a cui l’Amministrazione comunale ha fatto fronte gestendo l’emergenza attraverso un incarico temporaneo per la manutenzione del verde.

La manutenzione è partita dal Villaggio Snia

“Finalmente, dopo la necessaria istruttoria di natura legale, è stato possibile procedere alla consegna dei lavori - spiega il sindaco Gianpiero Bocca –: le due nuove ditte hanno così potuto iniziare le operazioni di manutenzione e cura del verde cittadino, che sono già partite al Villaggio Snia. Sarà cura dell’Amministrazione comunale monitorare l’andamento dei lavori nei prossimi mesi per fare in modo che il servizio sia all’altezza delle giuste aspettative della città di Cesano Maderno”. “Con la consegna dei lavori - afferma l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso - entriamo nella fase operativa dell'appalto. Dopo questo primo taglio in città abbiamo già in programma una riunione di allineamento con le nuove imprese proprio per valutare l’andamento iniziale del servizio, apportare eventuali correttivi e partire con il piede giusto. La cura del verde è un investimento concreto sulla qualità della vita nella nostra città a cui abbiamo destinato importati risorse economiche”.

L'appalto ha una durata di tre anni

L’appalto prevede una durata di tre anni, con facoltà di proroga di due anni da parte del Comune, per un impegno economico complessivo di quasi 4 milioni di euro.

Come stabilito dall’Amministrazione comunale, per la prima volta l’appalto è stato suddiviso in 2 lotti ed è stato affidato a due aziende differenti (Lotto I – Ovest, affidato alla ditta Itinera e Lotto II – Est, affidato alla ditta Isam), con l’obiettivo di favorire l’omogeneità degli interventi di manutenzione e cura del verde, ridurre i tempi per il completamento dei diversi servizi e rispondere con celerità e prontezza sia alle richieste dei cittadini che ad eventuali situazioni di criticità o emergenza dovute a episodi meteo estremi.

Un ciclo di taglio durerà quindici giorni

Gli interventi sono strutturati affinché un ciclo di taglio si esaurisca in circa 15 giorni e comunque fino a totale copertura dei lotti e delle zone assegnate, per poi ripetersi periodicamente con regolarità indicativamente mensile (tra aprile e ottobre) su tutto il territorio.