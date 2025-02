In sette anni donati 550mila euro all'Istituto dei tumori: Insieme per Fily campione di solidarietà

Madre Teresa di Calcutta diceva: «Ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse all’oceano mancherebbe qualcosa». E grazie all’impegno, la tenacia e la determinazione di Insieme per Fily in sette anni l’oceano della solidarietà e della lotta all’osteosarcoma si è arricchito di 550mila gocce, tante quanto l’incredibile somma raccolta dal sodalizio di Misinto fondato in memoria di Filippo Finocchio, per tutti Fily, un ragazzo pieno di vita e di sogni, aspirante calciatore, stroncato nel 2018 a soli 15 anni da questo tremendo tumore.

In sette anni Insieme per Fily ha donato 550mila euro all'Istituto dei tumori

Ogni anno il papà Antonio Finocchio, presidente della Onlus, proprio nell’anniversario della morte dell’adorato primogenito, consegna all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha fatto il possibile e anche l’impossibile per tentare di salvare Fily, un assegno con quanto raccolto attraverso iniziative benefiche, eventi e donazioni. E così anche quest’anno il 16 febbraio è diventato il giorno del dolore, del ricordo, ma anche della solidarietà, grazie alla straordinaria capacità di Antonio di trasformare la sofferenza più atroce in un gesto d’amore verso chi sta combattendo la stessa battaglia del figlio.

"Fily è sempre con noi nella lotta all'osteosarcoma"

Con il sogno di sconfiggere il nemico che in questi anni ha strappato alla vita tanti, troppi, bambini e ragazzi.

«Sono passati sette anni ma Filippo mi manca sempre, come il primo giorno - afferma il papà - Mi vengono sempre in mente le sue espressioni, la sua voce, il suo modo di giocare a calcio, il suo sorriso, lui è sempre con me. E penso che se un giorno la ricerca contro l’osteosarcoma farà passi da gigante e avrà un esito positivo, e sono convinto che sarà così, sarà il segnale che mi manderà Fily per dirmi che stiamo facendo la cosa giusta».

Nel 2024 sono stati donati 110mila euro

E il versamento di quest’anno, pari a 110mila euro, consentirà di fare uno step in più sullo studio di questa malattia, il più frequente tumore maligno dell’apparato scheletrico, che insorge molto spesso in età pediatrica:

«Serviranno a finanziare l’acquisto di un nuovo farmaco sperimentale, oltre a quello che già rientra nel nostro protocollo, una procedura che richiede tempo, ma che, in base ai primi riscontri su una ragazza, sta dando dei risultati positivi», spiega Finocchio.

L'assegno è stato consegnato all'Istituto dei tumori nel settimo anniversario della morte di Fily

L’assegno è stato consegnato direttamente nelle mani del presidente dell’Istituto dei tumori, Gustavo Galmozzi, e delle dottoresse Maura Massimino, direttrice della Pediatria oncologica, e Cristina Meazza, referente degli studi sull’osteosarcoma. Da loro un grande grazie a Insieme per Fily e ai sostenitori dell’associazione: