In tour a Milano alla scoperta dei tesori nascosti

Triuggio

Una ventina i partecipanti all'iniziativa promossa dalla Pro loco.

In tour a Milano con la Pro loco di Triuggio alla scoperta dei tesori nascosti nella città.

In tour a Milano

Una ventina di persone sono andate a Milano in treno per l'uscita organizzata dalla Pro Loco. Dalla suggestiva piazza Gae Aulenti, nel percorso verso la chiesa di Sant'Angelo, l'ex parroco di Triuggio, don Ambrogio Pigliafreddi, ha illustrato le caratteristiche della zona, della Porta Garibaldi e della chiesa dell'Incoronata. È seguita, poi, la visita guidata della chiesa di Sant'Angelo con le decorazioni del presbiterio, con le sue splendide cappelle, il coro e la sagrestia di pregio. A fianco della chiesa si trova il convento, sede dell'ordine minore di San Francesco.

La Pro Loco

"Si vuole, come Pro loco, con queste iniziative scoprire insieme i tesori nascosti, in particolare le chiese di Milano legate per la storia e per gli artisti che le hanno decorate al nostro territorio - spiega la presidente della Pro loco, Rosanna Zolesi - La volontà è quella di presentare arte e storia delle chiese con una visione spirituale e profonda che don Ambrogio trasmette in modo efficace e coinvolgente nelle sue illustrazioni".

