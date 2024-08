In tre sorpresi alla guida ubriachi: due hanno provocato anche incidenti

Presenza sul territorio, aumento dei controlli e delle sanzioni nei confronti di chi trasgredisce le regole mettendo a rischio la vita propria e degli altri. Nel mese di luglio l’attività di controllo stradale del Corpo di Polizia Locale di Cesano Maderno ha portato a importanti risultati sul piano della prevenzione e della repressione. L'Amministrazione comunale ha fatto il punto in una nota ufficiale diramata oggi, lunedì 5 agosto.

In tre sorpresi alla guida ubriachi: due hanno provocato anche un incidente

Sono stati tre i conducenti colti alla guida in stato di grave ebbrezza alcolica: due dei quali hanno provocato incidenti, dalle conseguenze fortunatamente non gravi. Una donna, classe 1994, è stata trovata alla guida con un tasso alcolemico di 1,2 g/l. Fermata durante un posto di controllo, ha manifestato i sintoni della guida in stato di ebbrezza, confermati, in seguito, dalle misurazioni strumentali effettuate.

Ha causato un incidente stradale, invece, un uomo del 1979, risultato positivo sia all’alcol (1,49 g/l) che a sostanze stupefacenti (cannabinoidi) che, all’intersezione tra via Nazionale dei Giovi e la Tangenziale Sud, a causa dello stato di alterazione, ha attraversato in pieno la rotatoria andando a terminare la sua corsa contro un veicolo in transito dalla parte opposta.

Un uomo, classe 1969, è risultato positivo all’alcol con un tasso di 3,33 g/l, quasi sei volte superiore al limite consentito; anch’egli è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso il controllo del proprio veicolo, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o veicoli.

Tutti e tre i conducenti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebrezza. Per loro si profilano pesanti sanzioni penali nella forma della ammenda e lunghe sospensioni della patente.

Sorpreso alla guida con la patente falsa

Sempre durante i controlli del mese di luglio un cittadino extracomunitario è stato fermato alla conduzione di un’autovettura con un permesso internazionale di guida falso: si tratta del secondo episodio in pochi mesi. L’attenzione degli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Gabriele Caimi, è stata attirata dalla particolarità documento, in tutto e per tutto simile a una patente in formato card ma con alcuni piccolissimi dettagli che hanno insospettito gli operatori. Sottoposto a sequestro, il documento è stato fatto periziare dall’Ufficio falsi documentali della Polizia Locale di Milano, risultando falso. Il conducente è stato denunciato alla autorità giudiziaria per il reato di concorso nella produzione del documento falso e sanzionato per guida senza patente per 5.100 euro.

Multe per superamento dei limiti di velocità

L’attività di controllo della velocità dei veicoli, recentemente attivata con l’acquisto di un Telelaser, ha portato, sempre nel mese di luglio, a sanzionare 37 conducenti che transitavano per le vie cittadine a velocità superiori a quelle consentite.