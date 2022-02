In vendita due storici ristoranti di Carate Brianza

Commercio

Sono quattordici le attività commerciali della città oggi sul mercato: fra queste il locale mexicano Aldea Antigua e La Taverna degli artisti.

Oltre allo storico «Tre Re» di Costa Lambro, altri due avviati e storici ristoranti di Carate Brianza sono sul mercato.

A Carate sono 14 le attività sul mercato

Sono quattordici in città le attività commerciali in vendita, come emerge da uno dei più noti siti di annunci: questo non significa che tali attività siano chiuse, anzi in stragrande maggioranza sono ancora in piena attività. Per alcuni, la cessione è una scelta obbligata, in quanto manca il ricambio generazionale, oppure è subentrata la stanchezza, o ancora la voglia di un cambiamento o più semplicemente di riposo.

Ma, per molti, il problema è anche la congiuntura economica sfavorevole, che induce a guardare altrove. In alcuni casi ad essere in vendita sono vere e proprie attività, avviate e consolidate. In altri ad essere pronti alla cessione sono solo i locali commerciali, dopo la chiusura dei negozi che le occupavano.

Così, dopo la famiglia Sollami, proprietaria da decenni del «Tre Re» di Costa Lambro, altre due realtà storiche a Carate Brianza nel settore della ristorazione hanno messo in vendita le attività: una con sede a Costa Lambro, l’altra nella frazione di Agliate.

Al prezzo di 198 mila euro è possibile rilevare l’immobile di 250 metri quadrati (con due bagni e su due piani) in via Stanga Busca che ospita la «Taverna degli artisti», ristorante aperto negli anni Sessanta, che propone specialità lombarde e che accoglie i propri clienti tra muri di pietra e travi a vista in un raffinato ex fienile del '700.

Ne servono, invece, 850 mila per rilevare lo stabile di 650 metri quadrati che ospita l’«Aldea Antigua», ristorante mexicano di via Cavour ad Agliate, a ridosso del ponte sul fiume Lambro. Riservata la trattativa per la vendita della attività, che da anni vanta un ottimo fatturato e clientela affezionata.

Dalla lasagneria in piazza all'edicola...

In vendita a Carate Brianza (60 mila euro) c’è pure la lasagneria artigianale d’asporto di piazza Cesare Battisti, aperta solo a fine 2020 da tre soci tra i quali il consigliere di maggioranza Giovanni Emanuele Chin; un’attività di merceria in via Fontanelle (120 mila euro); l’edicola chiosco di via Donizetti di Gianfranco Coffani - che lascia per motivi di pensione; la tavola calda mexicana di via San Giuseppe (50 mila euro); un’attività di parrucchiere in via Buttafava; un minimarket in via Dante Cesana (50 metri quadrati per 36 mila euro); la pizzeria d’asporto in via Cusani (32 mila euro); un locale commerciale in via Sauro con cessione anche di avviamento e arredi di parrucchiere (attività trentennale) per 79 mila euro e, infine, il bar caffetteria con tabacchi «Il piacere del caffè» a Realdino - due locali per 52 metri quadrati di superficie - in vendita al prezzo di 43 mila euro.