In via Adria ci pensano i residenti a sgomberare i rami dal parcheggio

Dopo quasi sei mesi dal maltempo del 24 luglio, in via Adria a Desio ci pensano i residenti a ripulire il parcheggio e a sgomberare i rami. La segnalazione è della consigliera del Pd, Marta Sicurello.

Marta Sicurello (Pd): Ci ha pensato un residente a ripulire via Adria

"Sono passati quasi sei mesi dal 24 luglio, quando il maltempo si è abbattuto sulla città, ma anche con l'avvento del nuovo anno Desio sembra ferma a quel giorno". Il Partito democratico fa notare che "così come i cittadini abbiamo più volte denunciato le situazioni di stallo in città: marciapiedi rotti, cancellate rovinate, scuole impraticabili e, ovviamente, piante e alberi ancora a terra". I dem richiamano anche il caso di via Adria: "Dopo Capodanno un residente della via, stanco della inefficacia dell'Amministrazione Gargiulo, ha preso pala e carriola e ha sgomberato rami e foglie che occupavano un parcheggio ora tornato libero", tuona la consigliera del Pd cittadino, Marta Sicurello. Poi puntualizza:

"L'ho denunciato su Municipium, il canale per le segnalazioni del Comune, ribadito in Consiglio comunale, scritto in via informale al vicesindaco Andrea Villa, ma nulla è stato fatto dalla maggioranza di Centrodestra: fortunatamente ci sono i cittadini che sopperiscono alle mancanze dell'Amministrazione", continua Sicurello.

"Il degrado aumenta, periferie abbandonate"

"Non solo. Il parchetto in fondo alla via Adria è devastato da mesi, senza che nessuno sia venuto a sistemare nulla, nonostante le mille denunce: vista la pericolosità, i bambini non possono giocare e i cani non possono passeggiare. Inoltre, sul marciapiede della ditta Lima crescono gli arbusti senza che vengano fatti rispettare gli appalti e i maleducati ne approfittano per aumentare il degrado buttando sacchi di immondizia che, durante le festività, non sono proprio il miglior biglietto da visita per parenti e amici che vengono a trovarti". E conclude:

"Chiediamo al più presto l'intervento concreto dell'Amministrazione e speriamo abbia termine l'abbandono delle periferie da parte di questa Destra al governo della città".