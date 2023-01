In via Roma accesso solo ai veranesi

Dopo una serie di valutazioni sul traffico e l’incontro con i residenti l’Amministrazione comunale cambia nuovamente la viabilità: transito consentito solo ai residenti del Comune di Verano Brianza in via Roma.

Accesso vietato ai non veranesi

Divieto di transito in via Roma, ad eccezione dei veranesi e di tutti mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine e limite di 30 km orari. Il nuovo anno inizia con una novità per i residenti della strada, strada che è diventata molto trafficata, dopo i cambiamenti viabilistici introdotti dalla Giunta Consonni, nei mesi scorsi. Molti infatti sono i veicoli provenienti da Agliate che passano da via Roma per evitare il traffico cittadino e si immettono in via Nazario Sauro.

Controlli e segnalazioni

Diversi i controlli effettuati dalla Polizia Locale che hanno confermato l’eccessiva circolazione veicolare e diverse le segnalazioni pervenute da parte dei residenti della zona che oltre a lamentare un eccessivo flusso di autovetture, code in orari di punta, segnalano anche l’elevata velocità nel percorrere la via. Da qui la decisione dell’Amministrazione, pochi giorni fa, di intervenire, anche a seguito dell’incontro proprio con i residenti.

Il nuovo percorso

Dopo attente valutazioni si è quindi stabilito di introdurre il limite dei 30 km orari (i cartelli saranno posizionati a breve) e soprattutto di limitare il transito veicolare ai soli residenti del Comune.

Di fatto quindi tutti i veicoli che provengono da Agliate, che non siano di veranesi, dovranno proseguire lungo via Cavour e non potranno più svoltare in via Roma, immettendosi così su via Sauro.

All’atto di indirizzo della Giunta, firmato il 20 dicembre, segue l’ordinanza che non è ancora entrata in vigore ma che non appena ci sarà tutta la cartellonistica, lo diventerà. Ci saranno anche controlli costanti, con pattuglie sul posto, per evitare che auto non del Comune percorrano via Roma.