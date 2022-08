In via Tolstoj due nuove strutture per lo sport. Il Comune di Limbiate ha chiesto un finanziamento ministeriale per un progetto da 1 milione 150mila euro al centro sportivo

In via Tolstoj due nuove strutture per lo sport

Campi di padel, calcetto, tennis, spazi per praticare ginnastica e arti marziali, efficientamento energetico dell’edificio centrale e degli spogliatoi. Ampliando l’offerta sportiva e migliorando le strutture esistenti, l’Amministrazione comunale punta al rilancio del centro sportivo di via Tolstoj al quartiere Villaggio Giovi di Limbiate.

Il progetto partecipa a un bando

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato uno studio di fattibilità tecnico-economica ai fini della richiesta di finanziamento tramite il "Fondo sport e periferie 2022" indetto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto messo a punto dal Comune ha un quadro di spesa di un milione 150mila euro: se l’intervento rientrerà tra i progetti finanziati, la copertura ministeriale potrebbe arrivare a un milione, i restanti 150mila euro li metterà l’ente locale con risorse di bilancio.

Strutture in metallo con telo di copertura

Più nel dettaglio, l’intenzione è creare due nuovi impianti a nord del comparto di via Tolstoj, su un’area verde occupata da alberi e arbusti che verranno ripiantumati in un’altra zona del centro sportivo. Una struttura reticolare in metallo con telo di copertura ospiterà quattro campi padel, un’altra struttura analoga accoglierà invece un campo per ciascuna delle seguenti attività: calcetto, tennis, ginnastica e arti marziali.

Opere di efficientamento energetico

Un intervento di ristrutturazione, finalizzato all’efficientamento energetico, riguarderà gli spogliatoi a servizio del campo di calcio in sintetico: quindi si procederà con la realizzazione del cappotto, isolamento termico del controsoffitto, riscaldamento con pompa di calore.

Sempre al centro sportivo di via Tolstoj, mesi fa è stata conclusa la riqualificazione della pista di atletica leggera, grazie a fondi arrivati da Regione Lombardia. Lo stesse Ente ha finanziato anche la rimozione dell’amianto dalla copertura della casa del custode e di due blocchi spogliatoi.