Inaugurata a Varedo la panchina rosa. Oggi pomeriggio, sabato, l'iniziativa dell'associazione Cuore di donna nell'ambito della Castagnata

La prima panchina rosa di Varedo si trova nella piazza del mercato di via Rebuzzini. E' stata inaugurata oggi pomeriggio, sabato 29 ottobre, dall’associazione Cuore di donna, presente da sette anni sul territorio e impegnata in campagne di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno.

L'appello per la prevenzione

La panchina, collocata in fondo alla piazza, è stata dipinta di rosa da Fernando Ozzimo, storico coordinatore della Protezione civile, in servizio fino a tre anni fa. All’inaugurazione erano presenti le volontarie dell’associazione, il sindaco Filippo Vergani e l’assessore ai Servizi ricreativi e culturali Cristina Tau, che hanno sottolineato l’importanza della prevenzione. "Questa panchina deve essere un simbolo, un ricordo di quanto è importante fare prevenzione. Ci auguriamo che vedere qualcosa di rosa porti lo donne e capire quanto è importante avere una diagnosi precoce per poter affrontare quello che potrebbe essere un problema disastroso" hanno detto le volontarie poco prima di scoprire la panchina.

La 12esima Castagnata

L'inaugurazione della panchina rosa è una delle iniziativa nell'ambito della 12esima edizione della Castagnata organizzata dagli Amici della Castagnata insieme al Comune, con la collaborazione di altre associazioni del territorio. Un'edizione decisamente insolita considerato il clima estivo oggi. Fino a domani pomeriggio i volontari sono all'opera per preparare gustose caldarroste, mentre questa sera gli Alpini di Limbiate proporranno alcuni canti tradizionali.

Premiati gli alunni delle scuole

Oggi pomeriggio sono stati premiati gli alunni delle scuole primarie e secondarie che hanno partecipato al concorso "L’eleganza del riccio...la castagna frutto prezioso, dalla pianta alla tavola". Numerose le classi che anche partecipato all’iniziativa preparando elaborati ispirati all’autunno e al suo tipico frutto. La Castagnata proseguirà domani, domenica con altre iniziative come la partita di calcio integrato alle 15 e a seguire, alle 15,30, gioco della gimkana in collaborazione con i rioni di Varedo.