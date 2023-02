Inaugurate a Triuggio le stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Taglio del nastro per le nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Triuggio. Questa mattina, lunedì 13 febbraio, il Sindaco Pietro Giovanni Cicardi ha inaugurato le colonnine elettriche installate da AEB sul territorio comunale. Le due stazioni si trovano in via 11 Settembre 2001, nei pressi della Palazzina della Polizia locale, e in via Cascina Gianfranco a Tregasio.

Nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Triuggio, come rifornirsi

Per poterle utilizzare gli utenti dovranno scaricare sul proprio smartphone l'app Emobitaly, che oltre a indicare le colonnine di rifornimento più vicine, fornisce informazioni sui prezzi delle ricariche applicati.

Le nuove stazioni, fortemente volute dall’Amministrazione comunale per dare un ulteriore concreto contributo a migliorare l’impatto ambientale, serviranno anche per rifornire gratuitamente, come previsto da apposita convenzione sottoscritta, le due auto elettriche di cui è dotato il Comune, utilizzate dall'Ufficio Tecnico e dai volontari che collaborano con i Servizi sociali.

(nella foto di copertina l'inaugurazione avvenuta questa mattina)