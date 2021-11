Inaugurati al PalaMeda tre erogatori di BrianzAcque

Verso un uso dell'acqua consapevole

Briantea84 ha sviluppato il progetto "#RISPETTIAMOCI" con il patrocinio del Comune di Meda nell'ambito del bando promosso da BrianzAcque.

In occasione della finale di Supercoppa Italiana Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), giocata l’altro ieri, sono stati inaugurati ufficialmente gli erogatori dell’acqua al PalaMeda di Meda.

Briantea84, infatti, ha sviluppato il progetto "#RISPETTIAMOCI" con il patrocinio del Comune di Meda nell'ambito del bando promosso da BrianzAcque con la volontà sempre più sentita di accrescere la propria responsabilità sociale nei confronti del territorio in cui si opera.

L’impianto sportivo di Meda, sede delle attività del settore di basket in carrozzina di Serie A e Giovanile della Briantea84, ha già promosso da qualche settimana l’utilizzo di tre impianti di distribuzione dell’acqua, accessibili a tutte le società sportive, agli enti e scuole che usufruiscono del PalaMeda.

Alla cerimonia simbolica, erano presenti Enrico Boerci (Presidente di BrianzAcque), Gilberto Celletti (Vicepresidente Brianzacque), Luca Santambrogio (Sindaco di Meda), Stefania Tagliabue (Assessore Sport e Politiche Giovanili di Meda), Martina Cambiaghi (Delegato Coni Monza e Brianza), Alfredo Marson (Presidente di Briantea84) e Francesco Santorelli (atleta UnipolSai Briantea84 Cantù).

Stop alla plastica

L'obiettivo di Briantea84 è quello di impegnarsi in un percorso di progressivo abbattimento dell’utilizzo della plastica all’interno del PalaMeda, mettendo in atto una serie di azioni volte a sensibilizzare tutti i suoi utenti ad un uso responsabile di un bene prezioso come l’acqua.

Gli erogatori

I dispenser forniscono gratuitamente acqua da bere a km.0 nelle versioni liscia e gassata, fresca e ambiente. Una soluzione ecologica finalizzata a modificare stili di vita e modelli di consumo dell’acqua per abbattere i rifiuti (bottiglie in questo caso) e contribuire a migliorare lo stato di salute dell’ambiente in cui viviamo e che abbiamo il dovere di preservare per le generazioni future.

L’acqua distribuita dai 3 self service idrici posizionati all’ingresso dell’impianto e lungo il corridoio dell’impianto sportivo è la stessa del rubinetto di casa. È acqua di rete, fornita dal gestore, ulteriormente affinata attraverso un filtro meccanico che ne trattiene eventuali impurezze grossolane, un filtro a carboni attivi per eliminarne possibili odori e/o sapori sgradevoli migliorandone il sapore e una lampada a raggi UV per la sanificazione finale prima dell’erogazione.

Dal 2018 ad oggi BrianzAcque installa dispenser di acqua dell’acquedotto a km 0 nelle scuole, nei Municipi, negli uffici pubblici, nelle biblioteche, nelle caserme e in alcuni impianti sportivi tra i quali l’Arena Monza e ora al Pala Meda. Ad oggi, la società ne ha in funzione più di 90. La richiesta di questi apparecchiatura è sempre più forte, alimentata da una maggior coscienza ecologista e da una tendenza ad un vivere sempre più plastic-free, diffusasi in particolare dopo la pandemia. Di norma, nei luoghi dove sono presenti gli erogatori, viene abbandonato l’utilizzo delle bottigliette di plastica monouso in favore di borracce, brocche e bicchieri eco compostabili.

Verso un uso dell'acqua sempre più responsabile

“Una nuova importante iniziativa di BrianzAcque sul territorio ulteriori tre erogatori che gratuitamente offriranno acqua buona e sicura ai frequentatori del Palameda sottolineando anche l’impegno dello sport per un mondo sempre più plastic free - ha sottolineato Luca Santambrogio (Sindaco di Meda). E un plauso ai supercampioni di Briantea84 che ha promosso l’iniziativa #Rispettiamoci che il Comune di Meda fortemente sostiene per una maggiore consapevolezza dell’importanza di un uso responsabile dell’acqua”

Per Alfredo Marson, presidente di Briantea84, "Quello che ci aspetta è un cammino lungo e ambizioso che confidiamo possa completarsi di nuovi tasselli e raggiungere una platea sempre più ampia, stagione dopo stagione. Il problema della plastica è ormai all'ordine del giorno in tutte le agende governative e ognuno di noi dovrebbe iniziare a compiere il suo passo. Siamo sicuri che, nel nostro piccolo, questa strada possa condurre ad un futuro più roseo per i nostri figli e nipoti. L'obiettivo principale sarà quello di rendere questo progetto una risorsa per l’intera comunità medese e siamo orgogliosi che l'amministrazione comunale abbia deciso di sostenerci fin dal primo giorno".

Infine le parole di Enrico Boerci,Presidente e Ad BrianzAcque: “Sono felice e orgoglioso di “far squadra” con il team di Briantea84, con le scuole e con le altre società che utilizzano questo palazzetto per promuovere insieme un nuovo corso green del tandem acqua e sport. Attraverso gli erogatori offriamo agli atleti e al pubblico la possibilità di abbeverarsi di acqua buona, sicura e controllata a costo zero con impatto ambientale pressoché nullo, così da rendere lo sport sempre più plastic free e da mettere in campo quelle piccole azioni, capaci di fare la differenza per la tutela e la salute del nostro Pianeta”.