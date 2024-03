Settimana scorsa l'inaugurazione a Lentate sul Seveso. Ora a Besana e prossimamente anche a Vimercate. Gelsia punta a rafforzare la vicinanza della società alle comunità: va in questa direzione l'apertura del nuovo Gelsia Point, inagurato questa mattina, mercoledì 6 marzo, in via Dante Alighieri. All’inaugurazione erano presenti il sindaco Emanuele Pozzoli, il presidente di Gelsia Mauro Ballabio e il direttore generale di Gelsia Riccardo Fornaro.

Inaugurato a Besana il nuovo Gelsia Point

Nel nuovo Gelsia Point, così come in tutti gli altri centri, sarà possibile usufruire di una vasta gamma di servizi:

• Consulenza energetica personalizzata per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

• Informazioni dettagliate sui servizi offerti da Gelsia, inclusi l'approvvigionamento di energia elettrica e gas naturale proveniente da fonti rinnovabili.

• Promozione di iniziative di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

• Assistenza tecnica e supporto per la gestione dei contratti e delle pratiche amministrative.

Prossimamente l'apertura a Vimercate

Il Gelsia Point di Besana in Brianza, come detto, si trova in via Dante Alighieri 32. La sua inaugurazione segue quella di Lentate sul Seveso, avvenuta sabato scorso, e precede quelle di Paderno Dugnano e Vimercate. Questi quattro nuovi presidi territoriali, si aggiungono ai 10 Gelsia Point già presenti sul territorio, consolidando il radicamento della società in Brianza.