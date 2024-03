Inaugurato il Gelsia Point di Lentate, previste aperture in altri tre Comuni

Gelsia apre quattro nuovi Gelsia Point nei Comuni di Lentate sul Seveso, Besana in Brianza, Vimercate e Paderno Dugnano. Un’iniziativa che rafforza ulteriormente l'impegno della società nel servire al meglio le comunità locali, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per le esigenze energetiche dei propri clienti.

Quattro nuovi Gelsia Point sul territorio

I Gelsia Point rappresentano un punto di riferimento per i cittadini e le aziende, offrendo una vasta gamma di servizi dedicati alla gestione dell'energia, alla promozione della sostenibilità e alla consulenza personalizzata. Presso i nuovi Gelsia Point, i clienti potranno usufruire di:

• Consulenza energetica personalizzata per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi.

• Informazioni dettagliate sui servizi offerti da Gelsia, inclusi l'approvvigionamento di energia

elettrica e gas naturale proveniente da fonti rinnovabili.

• Promozione di iniziative di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

• Assistenza tecnica e supporto per la gestione dei contratti e delle pratiche amministrative

Oggi l'inaugurazione del Gelsia Point a Lentate

Il Gelsia Point di Lentate sul Seveso, in via Roma 33, è stato inaugurato oggi, 02 marzo 2024, alla presenza dell'assessore al Territorio Matteo Turconi Sormani: toccherà poi a quello di Besana in Brianza, in via Dante Alighieri 32. A seguire sono previste le inaugurazioni dei Point di Paderno Dugnano, in via Achille Grandi 2, e Vimercate, in via Vittorio Emanuele II, n. 11. Questi quattro nuovi presidi territoriali si aggiungono ai 10 Gelsia Point già presenti sul territorio, consolidando il radicamento della società in Brianza.

La società vuole essere più vicina alle comunità

La decisione di aprire nuovi Gelsia Point è il risultato della volontà della società di essere sempre più vicina alle comunità in cui opera, garantendo un servizio efficiente e di qualità. Inoltre, questa iniziativa contribuirà a promuovere la consapevolezza sui temi dell'energia e della sostenibilità, incoraggiando comportamenti responsabili e sostenibili.

"La presenza sul territorio è un valore aggiunto"

"L’apertura dei nuovi Gelsia Point rappresenta un passo importante per rinsaldare quel legame con famiglie e imprese che da sempre caratterizza la nostra società - ha spiegato il presidente di Gelsia

Mauro Ballabio - In un mercato dell’energia in forte evoluzione, la presenza sul territorio è infatti un valore aggiunto, segno di radicamento e vicinanza alle comunità locali e garanzia di qualità del servizio. Non a caso la territorialità è uno dei pilastri della strategia di Gelsia, insieme a sostenibilità, digitalizzazione, innovazione. I nostri clienti sanno che in noi possono trovare un riferimento affidabile, trasparente e sicuro. L’apertura dei nuovi Point vuole dunque essere il segno che noi siamo sempre al fianco dei nostri clienti per accompagnarli nelle scelte e rispondere a tutte le loro

esigenze".

"Vogliamo offrire servizi di qualità"