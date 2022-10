Inaugurato a Cesano uno spazio inclusivo per tutti

Si tratta di uno spazio inclusivo aperto davvero a tutti: è stata inaugurata sabato l’area fitness del parco di via Lazzati a Cesano Maderno

Un nuovo spazio inclusivo

È stata inaugurata sabato pomeriggio la nuova area fitness del parco di via Lazzati al quartiere Molinello di Cesano Maderno. Un momento di festa che ha visto intervenire gli studenti della vicina scuola media Galilei e tanti cittadini, famiglie e bambini, insieme al sindaco Gianpiero Bocca, agli assessori, ai rappresentanti della Cooperativa Il Seme, del CDD - Consorzio Desio Brianza e del Sorriso dell’Anima.

Si tratta di una vera e propria palestra all’aperto: uno spazio allestito dall’Amministrazione comunale con attrezzature di ultima generazione per l’attività sportiva outdoor. La sua realizzazione rientra nel Piano Giochi del Comune che ha già previsto diversi interventi di riqualificazione in diverse aree verdi cittadine.

Lo spazio inaugurato è un’area aperta a tutti, con attrezzature inclusive, accessibili anche a persone con disabilità, adatte a sportivi di ogni livello, a giovani e anziani. Potrà essere utilizzato anche dagli studenti della vicina scuola G. Galilei per le lezioni di attività motoria.

Le attrezzature

Numerosi gli attrezzi di workout presenti: step, spalliere, panche, barre parallele, pesi adattivi, anelli e altro ancora. Un’attrezzatura di primissimo livello, dotata di Qr code per accedere alle schede tecniche con le modalità di utilizzo e le informazioni sui benefici apportati alla muscolatura e al sistema cardiocircolatorio.

La recinzione è stata rimossa per rendere il parco ancora più inclusivo, aperto ai cittadini anche nelle ore serali. L’area è illuminata e sono stati riqualificati i vialetti in calcestre.

L'orgoglio del sindaco

“Un’area verde attrezzata benissimo per lo svago e il benessere di tutti i cittadini - ha dichiarato il Sindaco Gianpiero Bocca -Sottolineo che l’area è inclusiva, con attrezzature fitness anche per le persone con disabilità. L’obiettivo è offrire a tutti un ambiente piacevole e la possibilità di fare sport e mantenersi in forma in un contesto gradevole e sicuro. Questo parco contribuirà alla qualità della vita del quartiere e alla salute di chi vorrà dedicarsi alla pratica sportiva”.

E l'assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso ha aggiunto: