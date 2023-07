Inaugurato in Costa d'Avorio "il pozzo di Luca". In un piccolo villaggio l’opera in memoria dell’ambasciatore Attanasio con l’associazione "E ti porto in Africa" in collaborazione con l’università Isfoa e il contributo dei genitori

Pozzo d'acqua in memoria di Luca Attanasio

Un pozzo d’acqua in Costa d’Avorio in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, cresciuto a Limbiate. Lo ha realizzato l’associazione "E ti porto in Africa" in collaborazione con l’università telematica Isfoa e con il contributo dei genitori del diplomatico originario di Limbiate, ucciso in un agguato in Congo il 22 febbraio 2021.

In un villaggio in Costa d'Avorio

Il pozzo, aperto nel villaggio Petit Mankono Lobou, nella zona nord della Costa d’Avorio, è un’opera di fondamentale importanza per la popolazione locale. La settimana scorsa, la cerimonia inaugurale è stata organizzata con un corteo guidato dai capi del villaggio che hanno ringraziato per l’acqua - una dono meraviglioso - che sembrava un traguardo impossibile.

Associazione "E ti porto in Africa"

"Benediciamo e inauguriamo questo pozzo che è dedicato a una persona meravigliosa che è rimasta nei cuori di tutti noi italiani, l’ambasciatore Luca Attanasio - ha ricordato il professor Vincenzo Mallamaci, presidente dell’associazione - un giovane che ha dato la vita per questo popolo, che ha dimenticato forse di essere un diplomatico per essere un uomo in mezzo agli uomini sofferenti ed è in suo onore che scopriamo questa sua foto che resterà per sempre qui a ricordare ai giovani di questo villaggio la bellezza dell’eroismo, di chi dà la propria vita per gli altri".

La dottoressa Filomena Bianco, segretaria dell’associazione ha aggiunto:

"Luca ha perso la vita in questa terra, qui è sparso il suo sangue e da questo pozzo sgorgherà l’acqua che è simbolo della vita"

La prima bottiglietta in dono ai genitori di Luca

Infine, alla presenza di numerosi abitanti del villaggio, il padre missionario Atta Prao Paulin Kouassi che opera in 23 villaggi per potare aiuti alle famiglie in grave difficoltà, ha benedetto il pozzo di Luca e tutte le persone presenti, soprattutto i bambini "affinché qui possano trovare tutto il necessario per la vita", quindi ha rivolto un pensiero all’ambasciatore Attanasio. Poi è stata attinta la prima acqua per riempire una bottiglietta che è stata portata in Italia ai genitori di Luca, Salvatore e Alida.