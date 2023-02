Lunedì pomeriggio uno dei tre medici di base assegnati da ATS Brianza ha ricevuto il primo paziente presso l'Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) che il Comune di Seveso, a stretto contatto con gli uffici della locale ATS, ha allestito a tempo di record nei locali della Guardia Medica (che proseguirà regolarmente la sua attività negli orari notturni) di via Martiri d'Ungheria.

Inaugurato l'Ambulatorio Medico Temporaneo di Seveso

Poco prima si è svolta una piccola cerimonia di inaugurazione a cui hanno presenziato il Sindaco Alessia Borroni, il vice Luca Varenna, l'Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Santarsiero e l'Assessore all'urbanistica Patrizia Del Pero. In rappresentanza del direttore sanitario di ATS Brianza Emerico Maurizio Panciroli e del direttore Gestione Sanitaria delle Convenzioni Claudia Toso, c'erano Amedeo La Cava e Salvatore Verzì, specializzandi in cure primarie.

Lavori in brevissimo tempo

Particolarmente importante è stato l'impegno del Comune di Seveso che grazie ai suoi operai, davvero in pochissimi giorni, ha rimesso quasi a nuovo i locali ritinteggiando le pareti e permettendo quindi il rispetto dei tempi per l'apertura odierna. Sindaco e Assessore Santarsiero hanno colto l'occasione per complimentarsi con chi ha contribuito per la celerità dei lavori e per la bontà del risultato finale.

L'Amministrazione comunale ricorda che all'Ambulatorio Medico Temporaneo di Seveso possono rivolgersi gli oltre 1.800 ex pazienti della dottoressa D'Agostino e del dottor Iurato (entrambi andati in pensione per raggiunto limite di età), prenotando la visita attraverso il numero unico di ATS Brianza 039-2369000, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30.

Potranno accedervi anche alcuni cittadini medesi rimasti senza dottore

A Seveso saranno convogliati anche alcuni cittadini di Meda, senza medico di base. Sono già stati comunicati gli orari della prima settimana dal 27/2 al 3/3. L'AMT di Seveso sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19 e il martedì e giovedì dalle 9 alle 13.

Per prenotare una visita è attivo dal 22 febbraio il numero unico predisposto da ATS Brianza 039-2369000, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30. E’ possibile trasmettere richieste (anche di prescrizione farmaci) all’indirizzo e-mail: amt.seveso@ats-brianza.it.

Per tutti gli altri cittadini sevesini attualmente senza il medico di base, l'invito è quello di rivolgersi all'ufficio "scelta-revoca" della locale ASST in via Martiri d'Ungheria.