Inclusione sociale: dal bilancio partecipativo un progetto per i giovani di Desio

Parte il prossimo 4 ottobre a Desio “Noi per Voi”, un progetto che nasce come progetto di bilancio partecipativo, dal desiderio di alcune famiglie di ragazzi diversamente abili, in collaborazione con il Comune e il Consorzio Desio-Brianza.

Dal bilancio partecipativo un progetto per l'inclusione sociale

Si tratta di un progetto che rivolto agli adolescenti e giovani di Desio che hanno voglia di condividere con ragazzi diversamente abili momenti di gruppo con attività a loro dedicate. L'iniziativa partirà il 4 ottobre e si svilupperà ogni mercoledì dalle 18 alle 19.30 fino al 10 giugno 2022 sul territorio comunale e presso il Centro Ricreativo in via San Pietro 14.

Le attività proposte

I giovani avranno possibilità di scegliere tra diverse attività: teatro (ogni primo e terzo mercoledì del mese), balli di gruppo (ogni secondo mercoledì del mese), animazione con i ragazzi e giovani degli oratori di Desio (ogni quarto mercoledì del mese) e incontri di progettazione ogni secondo e quarto sabato del mese.

Un'idea nata nel 2017

Nasce nel 2017 come progetto di bilancio partecipativo "Bar noi per voi"; si tratta di un importante momento di collaborazione tra cittadini e istituzioni; un'azione condivisa che tenta di valorizzare le risorse esistenti e il desiderio di coinvolgimento delle famiglie e dei partecipanti, rendendoli attori e promotori del percorso di inclusione sociale che li riguarda.

Tra gli obiettivi la promozione dell’inclusione sociale di giovani adulti affetti da disabilità attraverso attività socializzanti e di tempo libero; ma anche rendere i ragazzi stessi attori e protagonisti di un percorso di sensibilizzazione rispetto alle problematiche della disabilità, promuovendo una nuova coscienza sociale e creando relazioni inclusive e positive tra coetanei.

PER INFO E ADESIONI @: anna.briatico@treeffecoop.it