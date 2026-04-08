“Incontri con la musica. Dialoghi con i giovani interpreti”

“Incontri con la musica. Dialoghi con giovani interpreti” è il titolo del ciclo di concerti che si terrà a Desio promossa dal Coro Città di Desio, in collaborazione con il Circolo Culturale ProDesio e la Comunità Pastorale.

Incontri con la musica, serie di concerti a partire da domenica 12 aprile

Il primo concerto si terrà domenica 12 aprile alle 16.30 nella Basilica dei Santi Siro e Materno a Desio. Protagonisti saranno Riccardo Tresin alla tromba ed Enrico Balestreri all’organo, con un programma dedicato alle musiche di Handel, Telemann, Benedetto Marcello e Torelli. Il secondo appuntamento è in programma giovedì 16 aprile 2026 alle 21al Circolo Culturale ProDesio, in via Garibaldi 81, Desio. Si esibiranno Ivan Schiavon al clarinetto e Marta Ceretta al pianoforte, interpretando musiche di Debussy, Françaix, Poulenc e Schumann. La rassegna proseguirà domenica 26 aprile alle 16, sempre al Circolo Culturale ProDesio, con il recital pianistico di Patrizia Di Benedetto. Il programma comprende musiche di Mozart, Fauré, Messiaen e Medtner. Al termine del concerto, l’evento sarà arricchito da un aperitivo conviviale, occasione di incontro e dialogo con il pubblico.

L’ultimo appuntamento si terrà domenica 3 maggio

L’ultimo concerto si svolgerà domenica 3 maggio alle 16 al Circolo Culturale ProDesio. Al pianoforte Andrea Allegrini, protagonista del recital “Sonate e immagini”, con musiche di J. Haydn, C. Debussy e M. Clementi, a cui farà seguito un aperitivo conclusivo. L’ingresso è libero. Per i concerti nella sede del Circolo Culturale ProDesio è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail: circoloculturaleprodesio@gmail.com. L’iniziativa è organizzata dal Coro Città di Desio in collaborazione con il Circolo Culturale ProDesio, la Comunità Pastorale di Desio e il Comune di Desio, ed è realizzata con il patrocinio e il contributo di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e di Cori Lombardia.