Indagini della Guardia di Finanza in Comune, l'ex responsabile dell'Ufficio tecnico si dimette

L'ex responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Usmate Velate si è dimesso. Il dipendente, che risulta indagato in seguito alle visite effettuate in Municipio questa estate dalla Guardia di Finanza, ha ufficializzato la propria decisione questa mattina, giovedì 4 aprile.

Gli accertamenti ricordiamo, riguardano diverse pratiche edilizie ritenute sospette da parte degli inquirenti, che da quasi un anno stanno portando avanti un'indagine lunghissima e altrettanto serrata. Indagine che vede coinvolto un dipendente del Comune stesso, l'ormai ex responsabile dell'Ufficio tecnico appunto, che oggi ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni.

Inizialmente, secondo la normativa vigente, il funzionario era stato trasferito ad altra mansione e dall'Ufficio tecnico era stato spostato in biblioteca. Poi, dopo alcuni mesi, aveva fatto ritorno al suo ufficio seppur con un demansionamento che ovviamente gli era costato il ruolo di responsabile. Una decisione dell'Amministrazione comunale che aveva suscitato molte polemiche a livello politico. Ora la scelta di lasciare definitivamente l'ente, in attesa che la Procura chiuda le indagini a suo carico.

Al di là di tutto, l'Amministrazione comunale ha voluto esprimere un ringraziamento al dipendente in uscita:

"Da parte mia e di tutta l'Amministrazione esprimo gratitudine per il lavoro svolto a servizio del Comune e della cittadinanza in questi 28 anni - le parole del sindaco Lisa Mandelli - Ha rappresentato una risorsa importante per l'ente e chiunque abbia lavorato insieme a lui ne riconosce il valore. Umanamente ci dispiace che abbia preso questa decisione. Per quanto riguarda le indagini in corso, rimaniamo assolutamente garantisti e ribadiamo la nostra fiducia nel lavoro della Magistratura"