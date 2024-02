L’attività diagnostica sul ponte di via Duca D’Aosta a Cesano Maderno procede con un programma serrato.

Indagini notturne sul ponte di via Duca d'Aosta

Dopo la parte di analisi e verifica visiva attraverso droni, nel fine settimana, con il sopralluogo di tecnici ed esperti, è stato messo a punto il programma delle attività per questa settimana, da oggi, lunedì 19 febbraio, a giovedì 22 febbraio. Gli interventi saranno effettuati anche di notte e sono stati organizzati con l’obiettivo di velocizzare al massimo i lavori e minimizzare l’impatto sul traffico.

I lavori di oggi, lunedì

Nella giornata di oggi, lunedì, sono in corso attività di rilievo con laserscanner dell’impalcato lato valle dell’argine sinistro del Seveso. Inoltre, sempre sullo stesso argine, è prevista l’indagine per caratterizzazione sismica. Infine, l’indagine georadar del piano stradale in zone non interessate dal traffico. Questi interventi saranno effettuati fino alle 18 e non

comportano la chiusura al traffico delle vie interessate.

Le attività da martedì a giovedì

Domani, martedì 20 febbraio, le attività saranno svolte durante la notte, dalle 20, e andranno avanti fino alle 4 di mercoledì. È prevista la chiusura al traffico. Gli interventi programmati comprendono indagini diagnostiche effettuate attraverso un apposito mezzo denominato by-bridge che consente di raggiungere l’impalcato direttamente dalla superficie del ponte. Le indagini continueranno nella notte di mercoledì 21 febbraio. Nella giornata di giovedì 22 febbraio, invece, dalle 9 alle 12.30, è prevista l’ispezione visiva dell’intradosso impalcato. Tale operazione è da svolgersi necessariamente in orario diurno per consentire la visione alla luce del giorno. L’intervento comporterà la chiusura al traffico.

Sotto la lente anche il ponte di via Ronzoni

Sotto le lente, anche il vicino ponte di via Ronzoni. In particolare, nella giornata di giovedì 22 febbraio, dalle 13.30 alle 16.30, è in programma l’ispezione visiva dell’intradosso implacato. L’intervento comporterà la chiusura al traffico. Il programma della settimana successiva, dal 26 febbraio all’1 marzo, sarà messo a punto sulla base dei lavori in corso.