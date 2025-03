“La questione che è stata evidenziata merita un approfondimento tecnico rispetto alla vicenda; prima di prendere una posizione ben precisa, è necessario capire a quanto ammontano gli indennizzi che ha versato Pedemontana per il taglio dei boschi per la realizzazione dell’opera e in base a quali meccanismi questi fondi verranno rimessi a disposizione per opere di rimboschimento e manutenzione delle foreste in Lombardia. Per questo motivo ho chiesto delucidazioni agli assessori regionali competenti”.

Indennizzi boschi tagliati a Bernate, Corbetta "Necessario un approfondimento tecnico"

Così il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Alessandro Corbetta interviene nella polemica sollevata circa l’indennizzo previsto per il taglio dei boschi di Bernate, frazione di Arcore.

L’indennizzo che Pedemontana ha versato nelle casse della Regione per il taglio dei boschi dovuto al passaggio dell’autostrada, come riportato dal Giornale di Vimercate in edicola questa settimana, rischia infatti di non ritornare sul territorio deturpato sotto forma di nuove riforestazioni ma di finire in altre zone della Regione, magari non interessate dalla colata di cemento e asfalto.

A diffondere l’informazione è stata nei giorni scorsi il sindaco di Lesmo Sara Dossola a seguito di un confronto con i tecnici di Pedemontana avvenuto in municipio.

Questi ultimi erano in comune per incontrare i cittadini interessati dagli espropri. E proprio a margine di questi incontri Dossola ha scoperto che «la cifra è già stata versata a Regione Lombardia, così come prevede la normativa che invece, fino a qualche anno fa, assegnava gli indennizzi alla Provincia di Monza e Brianza. Sto cercando di capire di quanti soldi stiamo parlando. Ora mi confronterò con gli altri sindaci della Tratta C per capire come possiamo muoverci in maniera unitaria per cercare di venire a capo di questa situazione alquanto singolare. Su questa tematica posso aggiungere che l’ingegnere di Apl Andrea Monguzzi mi ha riferito che gli importi per il disboscamento sono già stati versati a Regione Lombardia. Mi ha consigliato di tenere d’occhio i vari bandi che verranno emanati e che avranno come oggetto la distribuzione di finanziamenti per la riforestazione e rimboschimento».

Ricordiamo che a sollevare la tematica degli indennizzi ai comuni fu proprio Marco Monguzzi, leader degli ambientalisti brianzoli il quale durante l’incontro pubblico organizzato qualche settimana fa nel municipio di Lesmo con i vertici di Pedemontana chiese al direttore generale di quest’ultima, Sabato Fusco, delucidazioni se fosse previsto da normativa un indennizzo e se fosse da considerare un extra rispetto alla cifra assegnata a titolo di compensazione. Allora Fusco rispose che si trattava di un indennizzo extra. Venerdì scorso lo stesso Monguzzi, anche a seguito di quanto dichiarato da Dossola, ha incontrato il sindaco di Arcore Maurizio Bono insieme a Roberto Sala per cercare di pianificare un intervento di rimboschimento che vada a mitigare l’impatto di Pedemontana.