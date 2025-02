Infortunio alla Lima Eusider. L'azienda "Sempre attenti e vigili sul tema della sicurezza"

A seguito dell'infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente della Lima Eusider di Desio nella giornata di mercoledì, l'azienda oggi, venerdì 7 febbraio, ha diffuso una nota in cui anzitutto esprime massima vicinanza al lavoratore auspicando possa riprendersi quanto prima.

L'azienda inoltre precisa che:

"La Società è consapevole che ogni infortunio è sempre un motivo di riflessione, qualunque ne sia stata la causa - si legge nella nota dell'azienda desiana. E ciò è certamente in linea con l'obiettivo che LIMA EUSIDER s.r.l. ha sempre inteso traguardare, ovvero ridurre quanto più possibile, se non azzerare, eventi infortunistici durante il quotidiano esercizio dell'attività d'impresa da parte della Società, obiettivo perseguito da quest'ultima anche attraverso il continuo e costante miglioramento dei propri processi produttivi, volto a tutelare la sicurezza e la salute dei propri collaboratori".

"Ne è la dimostrazione il rapporto da subito intercorso con le Autorità competenti che hanno eseguito gli accertamenti a seguito dell'infortunio, rapporto, assolutamente collaborativo e condiviso, che ha permesso sin dal giorno seguente all'evento, di aprire un confronto totale con dette Autorità per valutare ogni possibile azione di miglioramento a cui la Società ha già risposto presentando una immediata ed efficace azione di mitigazione del rischio.

Tale pronto riscontro fornito da LIMA EUSIDER s.r.l. trova il proprio pieno fondamento nell'operato del Management della Società, il quale, da sempre attento e vigile circa il tema della sicurezza, investe costantemente al fine non solo di dotarsi di macchinari ed attrezzature all'avanguardia, ma anche - e forse soprattutto - di accrescere sempre più l'attitudine dei propri collaboratori ad assumere comportamenti consapevoli al fine di come detto - arrivare a minimizzare e mitigare, se non annullare, la possibilità che sussista un rischio residuo, attraverso percorsi di formazione ed informazione continua".