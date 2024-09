“Di fronte a questi eventi come Sindacato non possiamo che ribadire l’importanza della prevenzione, di investire sulla formazione, di utilizzare al meglio le innovazioni tecnologiche, e di avviare una grande campagna sulla cultura della sicurezza e della legalità”.

Infortunio mortale a Cesano, la Cisl "Avviare grande campagna su sicurezza e legalità"

Queste le parole del segretario della Cisl di Monza e Brianza, Roberto Frigerio, a seguito de ll'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta ieri, lunedì 2 settembre, a Cesano Maderno. L'infortunio mortale, lo ricordiamo, è avvenuto in un cantiere in via Geremia Bonomelli dove, intorno alle 9.30, in base a quanto ricostruito, un 75enne è precipitato da una scala da un'altezza di circa 2,5 metri ed è deceduto.

"Il servizio ispettivo deve essere più incisivo e puntuale - ha sottolineatgo la Cisl - , l’aspetto sanzionatorio funziona da deterrente. Questo resta un punto debole in quanto il numero di ispettori sul territorio è insufficiente anche se recentemente qualche assunzione è stata fatta”.